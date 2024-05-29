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Чем порадовать кошку прямо сейчас: после прочтения обязательно сделайте

Эксперты рассказали, чем порадовать кошку

2:39
Зоосфера » Кошки

Кошка — это не просто домашний питомец, а полноценный член семьи, верный друг, настоящий психолог и даже иногда лекарь.

Эксперты рассказали, чем порадовать кошку
Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вы хотите отблагодарить её за ту бескорыстную любовь и внимание, которые она проявляет к вам с момента появления в вашем доме.

Как можно побаловать любимую кошку без особых затрат и хлопот?

Поиграйте с ней

Даже взрослая кошка вряд ли откажется погоняться за пучком перьев, привязанным к палочке, или покатать лапкой мячик. Если у вас есть маленький игривый котенок, с ним можно играть в догонялки, кидать мячик или отнимать игрушечную мышку. Независимо от количества игрушек, кошке будет скучно без участия хозяина. Уделяйте играм с питомцем хотя бы 10 минут в день — это полезно и для кошки, и для вас.

Угостите её чем-то вкусным

Не кормите кошку колбасой со стола. Если она питается натуральной едой, предложите мясное детское пюре, фарш из вареной печени, немного творога или кефира. Если кошка ест сухой корм, лакомством может стать пакетик влажного корма, специальные колбаски или кусочки сушёного мяса или рыбы. Для большей безопасности обсудите предпочтительные лакомства с ветеринаром.

Позаботьтесь о её безопасности в доме

Убедитесь, что на окнах установлены крепкие сетки, чтобы предотвратить падения. Некоторые растения ядовиты для кошек, а некоторые предметы могут вызывать у них тревогу. Поставьте сетки на окна, проверяйте их крепление, уберите опасные растения, обеспечьте кошке укромный уголок для отдыха. Поднимите вазы повыше, уберите свечи и книжки из зоны досягаемости.

Сделайте массаж Кошки любят тактильный контакт и часто трутся о ноги, показывая свою любовь. Если ваш питомец наслаждается, когда вы его гладите и чешете за ушком, найдите время для сеанса массажа. Используйте мягкую перчатку, расчёску или пуходёрку, делайте плавные движения и следите за реакцией кошки. Кошкам также нравятся некоторые ароматы. Если ваша кошка заинтересована в нюханье эфирного масла, зажгите аромалампу, чтобы она могла насладиться ароматерапией.

Проверьте наполнитель в лотке Кошки не любят пользоваться грязным туалетом и могут справлять нужду в неподходящих местах или терпеть до последнего. Порадуйте питомца, потратив несколько минут на замену наполнителя в её туалете.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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