Почему коты обожают валерьянку: ответ ветеринаров

Владельцы котов часто замечают, что их питомцы забавно реагируют на настой или корни валерианы. Интернет полон забавных видео с неадекватным поведением животных, попробовавших валерьянку. Однако это не только смешно, но и очень опасно.
Ученые обнаружили, что запах валерьянки напоминает кошачьи феромоны, вызывая у животных гормональный сбой. Также в растении содержится актинидин, который вызывает мгновенную зависимость у кошек.
Кроме того, настойка валерьянки опасна из-за содержания алкоголя. Кошкам требуется совсем немного спирта для алкогольного отравления, так как их организм не умеет бороться с токсинами, что быстро приводит к алкоголизму. Подобное явление наблюдается у некоторых коренных народов, чьи организмы не приспособлены к алкоголю, что делает их быстро зависимыми.
Кот, попробовавший настойку валерьянки, оказывается в положении человека, употребившего тяжелый наркотик с алкоголем. Регулярное употребление вызывает сильную зависимость.
Влияние валерьянки и алкоголя на кошек приводит к нарушению координации, агрессии или сильному страху, вызванному галлюцинациями. Большие дозы могут вызвать наркотический сон и даже смерть. Даже минимальные дозы в долгосрочной перспективе негативно влияют на внутренние органы и умственные способности животного.
Под действием алкоголя и наркотиков животные деградируют, впадают в депрессию, испытывают ломку, судороги и рискуют инфарктом. Это слишком высокая цена за минуту смеха или популярное видео в Интернете.
Важно: если кот после употребления валерьянки уснул и его невозможно разбудить, срочно обратитесь к ветеринару.
В некоторых случаях валерьянку назначают котам как лекарство, но это должен делать только ветеринар с учетом состояния и возраста животного.
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