Почему коты обожают валерьянку: ответ ветеринаров

Ветеринары ответили, почему кошки любят валерьянку

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Владельцы котов часто замечают, что их питомцы забавно реагируют на настой или корни валерианы. Интернет полон забавных видео с неадекватным поведением животных, попробовавших валерьянку. Однако это не только смешно, но и очень опасно.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему коты сходят с ума, попробовав валерьянку?

Ученые обнаружили, что запах валерьянки напоминает кошачьи феромоны, вызывая у животных гормональный сбой. Также в растении содержится актинидин, который вызывает мгновенную зависимость у кошек.

Кроме того, настойка валерьянки опасна из-за содержания алкоголя. Кошкам требуется совсем немного спирта для алкогольного отравления, так как их организм не умеет бороться с токсинами, что быстро приводит к алкоголизму. Подобное явление наблюдается у некоторых коренных народов, чьи организмы не приспособлены к алкоголю, что делает их быстро зависимыми.

Кот, попробовавший настойку валерьянки, оказывается в положении человека, употребившего тяжелый наркотик с алкоголем. Регулярное употребление вызывает сильную зависимость.

Влияние валерьянки и алкоголя на кошек приводит к нарушению координации, агрессии или сильному страху, вызванному галлюцинациями. Большие дозы могут вызвать наркотический сон и даже смерть. Даже минимальные дозы в долгосрочной перспективе негативно влияют на внутренние органы и умственные способности животного.

Под действием алкоголя и наркотиков животные деградируют, впадают в депрессию, испытывают ломку, судороги и рискуют инфарктом. Это слишком высокая цена за минуту смеха или популярное видео в Интернете.

Важно: если кот после употребления валерьянки уснул и его невозможно разбудить, срочно обратитесь к ветеринару.

В некоторых случаях валерьянку назначают котам как лекарство, но это должен делать только ветеринар с учетом состояния и возраста животного.