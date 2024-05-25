Нащупать выключатель на голове: почему кошка внезапно начинает бегать по всему дому

Эксперты рассказали, почему кошка начинает бегать по дому

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — животные осторожные и обычно ведут себя сдержанно.

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Однако даже самая спокойная кошка может внезапно начать бегать по квартире, прыгая по мебели и забираясь на занавески.

Разберемся, почему кошки иногда ведут себя так активно и что с этим делать.

Почему кошки бегают по дому

Причин для такого поведения несколько. Иногда кошки начинают бегать перед тем, как сходить в туалет — это инстинктивное поведение.

Если кошка не стерилизована, причиной ее активности может быть гормональная нестабильность. Также кот может бегать по квартире утром, чтобы разбудить хозяина и получить еду.

Чтобы спокойно поспать, оставьте питомцу на ночь побольше корма и воды.

В основном же кошки бегают по дому из-за избытка энергии и недостатка внимания со стороны хозяина. Чаще играйте с питомцем, чтобы он не скучал и не устраивал беспорядок.

В редких случаях такая активность может быть признаком болезни.

Если кошка двигается боком, ставит лапы вразнобой и не координирует движения, срочно обратитесь к ветеринару — возможно, она испытывает сильную боль.