Нащупать выключатель на голове: почему кошка внезапно начинает бегать по всему дому

Кошки — животные осторожные и обычно ведут себя сдержанно.
Однако даже самая спокойная кошка может внезапно начать бегать по квартире, прыгая по мебели и забираясь на занавески.
Разберемся, почему кошки иногда ведут себя так активно и что с этим делать.
Причин для такого поведения несколько. Иногда кошки начинают бегать перед тем, как сходить в туалет — это инстинктивное поведение.
Если кошка не стерилизована, причиной ее активности может быть гормональная нестабильность. Также кот может бегать по квартире утром, чтобы разбудить хозяина и получить еду.
Чтобы спокойно поспать, оставьте питомцу на ночь побольше корма и воды.
В основном же кошки бегают по дому из-за избытка энергии и недостатка внимания со стороны хозяина. Чаще играйте с питомцем, чтобы он не скучал и не устраивал беспорядок.
В редких случаях такая активность может быть признаком болезни.
Если кошка двигается боком, ставит лапы вразнобой и не координирует движения, срочно обратитесь к ветеринару — возможно, она испытывает сильную боль.
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