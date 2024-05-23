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Самые гигантские кошки в мире: это словно держать тигра в доме

Эксперты назвали самые большие породы кошек

3:35
Зоосфера » Кошки

Самым крупным представителем семейства кошачьих является тигр, а точнее уссурийский (амурский) тигр. Его вес может достигать 300 кг, а длина тела — более 3 метров.

Эксперты назвали самые большие породы кошек
Фото: Wikipedia by myllissa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Однако в Книгу рекордов Гиннесса занесено другое животное — лигр. Лигр по имени Геркулес, рожденный в 2002 году в результате скрещивания тигрицы и льва в Институте редких и исчезающих видов в США, весит более 400 кг, а длина его тела составляет 3,6 метра. Домашние кошки значительно уступают этим гигантам в размерах, но среди них тоже есть крупные породы.

Курильский бобтейл

Эта аборигенная порода может достигать веса до 10 кг, хотя чаще всего вес варьируется в пределах 7-9 кг. Эти кошки игривы, легко обучаются приносить мячик, не боятся воды и умеют ловить рыбу. Самая интересная особенность — короткий хвост (от двух до восьми позвонков).

Аравийский мау

Аравийский мау — порода, возникшая без участия селекционеров. Самцы могут весить до 10 кг, самки — 6-8 кг. Эти коты родом из арабских стран, поэтому их часто называют арабский мау. Они преданны хозяину, но не дружелюбны к чужакам.

Рэгдолл

Максимальный вес рэгдолла достигает 10 кг. Отличительные черты этой породы — голубые глаза и способность расслабляться в руках хозяина, что и дало название "рэгдолл" ("тряпичная кукла").

Сибирская кошка

Максимальный вес сибирской кошки редко превышает 10 кг, но благодаря густому воротнику из шерсти и очесам на бедрах они кажутся крупнее.

Турецкий ван

Турецкие ваны известны своей любовью к воде. Это аборигенная порода, обитающая у турецкого озера Ван. Они достигают веса 7-10 кг.

Британская короткошерстная

Британцы могут весить до 12 кг. Они флегматичны и малоподвижны, что делает их склонными к ожирению.

Норвежская лесная

Вес норвежских лесных кошек достигает 10 кг. Благодаря длинной шерсти они кажутся крупнее, чем есть на самом деле.

Мейн-кун

Мейн-кун долгое время считался самой крупной породой кошек. В Книгу рекордов Гиннесса вошел мейн-кун по кличке Стьюи с длиной тела 123,2 см. Самый тяжелый мейн-кун, Пиккис из Финляндии, весит 16 кг.

Чаузи

Чаузи — порода, полученная путем скрещивания абиссинской кошки и дикого камышового кота. Это самая дорогая порода в мире. Вес чаузи достигает 15 кг. Эти кошки сочетают в себе черты домашних и диких котов.

Саванна

Саванна — гибрид домашней кошки и сервала. Это самая крупная порода с высотой в холке до 60 см и весом 15 кг (иногда больше). У саванны изящное тело и эффектный окрас, унаследованный от сервала.

Если вы решите завести крупную кошку, учитывайте особенности породы. Гибриды с дикими кошками требуют много места и не подходят для квартир.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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