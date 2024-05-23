Что кошки видят в телевизоре: в это никто не может поверить

Возможно, вы не знали, но вашей кошке тоже может быть интересно смотреть телевизор.
Рассказываем, что привлекает кошек к телевизору и что они видят на экране.
Согласно исследованиям, кошки могут различать одушевленные и неодушевленные предметы на экране. Они также способны отличать людей и животных от персонажей мультфильмов.
Особенно интересны для кошек передачи о сородичах и спортивные программы, так как в них много движущихся объектов.
Просмотр телевизора для кошек напоминает охоту. Увидев на экране мышь, кошка, скорее всего, попытается поймать эту "добычу". Со временем кошка понимает, что в этом нет смысла, и теряет интерес к телевизору.
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