Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Адвокат Глазунов: владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей
Семечко станет деревом: даём советы
Турист попал в перестрелку и погиб в национальном парке в Африке
Музыкальный вдохновитель: путь Сергея Жукова к успеху и борьба с препятствиями
СК "Гайде" выявила мошенническую схему с инсценированным ДТП
Сок нельзя пить по утрам натощак из-за влияния на желудок
Врач Чуракина: овощи и фрукты помогают в профилактике инсульта
Астрономы нашли давно пропавшие карликовые галактики и их слишком много
Избавьтесь от второго подбородка: семь эффективных упражнений для лица
Зачем собака лижет ноги хозяина: оказывается, многие не знают причину

Кинологи ответили, почему собака лижет ноги хозяина

0:48
Зоосфера » Собаки

Мы привыкли к тому, что наши четвероногие друзья часто лижут наши руки, а иногда и лицо.

Кинологи ответили, почему собака лижет ноги хозяина
Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Но когда собака пытается лизнуть ногу, это может показаться странным. Вот объяснение, почему собаки так делают.

Зачем собака лижет ноги хозяина?

Причин для такого поведения несколько.

Собака может лизать ноги хозяина, чтобы собрать информацию о нем, снять стресс, выразить любовь, привязанность или подчинение.

Это вполне безобидная привычка, беспокоиться не о чем. Даже если вас раздражает такое поведение, не стоит резко отталкивать собаку и тем более кричать на нее.

Просто мягко и аккуратно отстраните собаку. И вознаграждайте ее, когда она у ваших ног, но не лижет их.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Daily Mail: изменения в дефекации могут быть ранним признаком рака толстой кишки
Страховщики рассказали, сколько стоит затопить соседей
Собчак в Каннах выделяется своими необычными нарядами, которые привлекают внимание
Ветеринары рассказали, почему кошка прижимает уши
Британский турист не выжил, катаясь на гидроцикле на Пхукете
Непогода нанесла ущерб 830 тыс. гектаров посевов в России — данные Минсельхоза
Ягода будет огонь: как использовать удобрения
Готовить окрошку россиянам стало дороже
Брокколи противопоказана к употреблению при заболеваниях ЖКТ
Четыре способа оставаться в форме при напряженном графике
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников