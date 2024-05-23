Зачем собака лижет ноги хозяина: оказывается, многие не знают причину

Кинологи ответили, почему собака лижет ноги хозяина

0:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Мы привыкли к тому, что наши четвероногие друзья часто лижут наши руки, а иногда и лицо.

Фото: Wikipedia by Daniel Stockman is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Но когда собака пытается лизнуть ногу, это может показаться странным. Вот объяснение, почему собаки так делают.

Зачем собака лижет ноги хозяина?

Причин для такого поведения несколько.

Собака может лизать ноги хозяина, чтобы собрать информацию о нем, снять стресс, выразить любовь, привязанность или подчинение.

Это вполне безобидная привычка, беспокоиться не о чем. Даже если вас раздражает такое поведение, не стоит резко отталкивать собаку и тем более кричать на нее.

Просто мягко и аккуратно отстраните собаку. И вознаграждайте ее, когда она у ваших ног, но не лижет их.