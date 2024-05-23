Зачем собака лижет ноги хозяина: оказывается, многие не знают причину

Мы привыкли к тому, что наши четвероногие друзья часто лижут наши руки, а иногда и лицо.
Но когда собака пытается лизнуть ногу, это может показаться странным. Вот объяснение, почему собаки так делают.
Причин для такого поведения несколько.
Собака может лизать ноги хозяина, чтобы собрать информацию о нем, снять стресс, выразить любовь, привязанность или подчинение.
Это вполне безобидная привычка, беспокоиться не о чем. Даже если вас раздражает такое поведение, не стоит резко отталкивать собаку и тем более кричать на нее.
Просто мягко и аккуратно отстраните собаку. И вознаграждайте ее, когда она у ваших ног, но не лижет их.
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