Скрытые истины: сколько на самом деле нужно гулять с собакой

Сколько раз в день нужно выгуливать собаку

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие заводят собаку, не осознавая всю ответственность, которая приходит с этим решением.

Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Собаку придётся выгуливать регулярно, даже если нет настроения или есть более важные дела.

Тем не менее, люди часто задаются вопросом, сколько раз в день нужно выгуливать собаку, так как у них есть семья, работа, хобби и другие обязанности.

Давайте разберёмся в этом вопросе.

Сколько раз нужно выводить собаку на прогулку? Прогулка с собакой один раз в день — это миф. Многие кинологи не согласны с этим утверждением.

Минимальное количество прогулок для собаки должно составлять два раза в день, и между ними не должно проходить более 12 часов.

Возраст, состояние здоровья и порода собаки также влияют на количество прогулок. Например, с собаками небольших пород достаточно гулять 20 минут.

Важно учитывать особенности вашей собаки и её потребности. Иногда им требуется больше времени на свежем воздухе, иначе они могут начать грустить.