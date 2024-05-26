Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украинский военный сдался в плен на угнанном танке Т-64
Аномально холодный май заканчивается аномальной жарой
Центробанк сообщил о росте интереса россиян к криптоактивам
Страховщики раскрыли семь законных способов сделать ОСАГО дешевле
Врачи из Химкинской больницы рассказали, как преодолеть метеозависимость
Рузиль Минекаев и его жена взяли котёнка из приюта
Чемпион ОИ Далалоян: обидно за атлетов, которые не принесут России медали
Мария Захарова заявила о штатной выдаче загранпаспортов россиянам за границей
Трамп простил Никки Хейли и предложил ей место в его команде
Скрытые истины: сколько на самом деле нужно гулять с собакой

Сколько раз в день нужно выгуливать собаку

1:07
Зоосфера » Собаки

Многие заводят собаку, не осознавая всю ответственность, которая приходит с этим решением.

Сколько раз в день нужно выгуливать собаку
Фото: 500px.com by Tobias Weidner is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Собаку придётся выгуливать регулярно, даже если нет настроения или есть более важные дела.

Тем не менее, люди часто задаются вопросом, сколько раз в день нужно выгуливать собаку, так как у них есть семья, работа, хобби и другие обязанности.

Давайте разберёмся в этом вопросе.

Сколько раз нужно выводить собаку на прогулку? Прогулка с собакой один раз в день — это миф. Многие кинологи не согласны с этим утверждением.

Минимальное количество прогулок для собаки должно составлять два раза в день, и между ними не должно проходить более 12 часов.

Возраст, состояние здоровья и порода собаки также влияют на количество прогулок. Например, с собаками небольших пород достаточно гулять 20 минут.

Важно учитывать особенности вашей собаки и её потребности. Иногда им требуется больше времени на свежем воздухе, иначе они могут начать грустить.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Последние материалы
Мария Захарова признала вредной резолюцию о геноциде в Сребренице
Чем отличаются крем для лица и сыворотка, и какой выбрать
"Банк 131" получил лицензию ЦБ на страхование вкладов
Владимир Путин: "Еврокомиссары несут всякую пургу"
Сколько раз в день нужно выгуливать собаку
Отели России будут переходить на китайский стандарт "China Friendly"
Сорт яблони "Айдаред" удивит долгим сроком хранения плодов
"Авилон" назвал пять самых частых поломок в подвеске автомобилей в России
"Всех на фронт": украинских штабистов отправляют на фронт
Кисло-сладкий суп из ревеня: блюдо во вьетнамском стиле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников