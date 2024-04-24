Внимание, владельцы кошек: ядовитые растения в доме, которые нужно немедленно выкинуть

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Ученые назвали опасные для кошек растения

2:04
Зоосфера » Кошки

В наше время в каждой второй семье можно найти домашнего питомца, который является полноправным членом семьи.

Ученые назвали опасные для кошек растения
Фото: Wikipedia by stefan_fotos is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Кошки, например, часто становятся спутниками людей на долгие годы, завоевывая любовь не меньше, чем любой другой член семьи.

Ученые давно предполагали, что процесс одомашнивания кошек начался около десяти тысяч лет назад.

С течением времени, привычка заводить кошек стала все более распространенной, и теперь наличие кошки в доме считается обыденностью.

Создать хорошие условия для кошки довольно легко: достаточно теплого места, качественной пищи и нескольких игрушек. Однако многие не осознают, что обычные предметы в доме могут представлять серьезную опасность для кошек. Например, комнатные растения могут быть очень опасны для животных, так же как бытовая химия и лекарства для людей.

Кошки иногда привлекаются домашними растениями и пытаются их погрызть, что может привести к серьезным последствиям, включая аллергические реакции, раздражение глаз, поражение почек и нервной системы.

Общие признаки такого отравления включают обильное слюнотечение, рвоту, проблемы с сердцем и дыханием.

Некоторые растения особенно опасны для кошек, так как они не могут отличить безопасные растения от опасных. Среди наиболее опасных — филодендрон, содержащий кислоту, вызывающую раздражение, каладиум, вызывающий воспаления в ротовой полости, и гортензия, токсины которой могут вызывать боли в животе, рвоту и диарею. Даже алоэ вера, полезное для человека, может быть смертельно опасным для кошек.

На протяжении многих лет кошки стали неотъемлемой частью домашнего обихода, и во многих домах они получают заботу и любовь, делая семью больше и счастливее. В наши дни появление кошки в доме — это повод для радости, а не новость.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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