Эти породы собак вызовут восторг у любого ребенка: выберите лучшую

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Эксперты назвали лучшие породы собак для детей

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Зоосфера » Собаки

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Эксперты назвали лучшие породы собак для детей
Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Важно выбирать питомца, который будет дружелюбен к окружающей среде и обладать совместимым характером.

  • Золотистый ретривер: любителем игр с людьми, этот пес отличается чуткостью, игривостью и жизнерадостностью. Не подойдет для любителей тишины. Золотистый ретривер терпелив и добр к детям, требует регулярной чистки зубов и активности. Размеры: высота - 56-61 см, вес - 29-33 кг. Очень нуждается в внимании и любви.
  • Лабрадор: менее шумный, чем золотистый ретривер, считается одной из самых популярных пород для семьи. Прекрасный пловец и охотник, отлично подходит для детей. Лабрадорам нужны регулярные физические нагрузки и уход за короткой плотной шерстью. Высота и вес схожи с ретриверами.
  • Жесткошерстная такса: живая и преданная, но упрямая, требует терпеливого воспитания. Отлично подстраивается под семейный образ жизни, хороший сторож. Таксе нужны умеренные физические нагрузки. Стандартный размер около 23 см в высоту, весит 5,5-11 кг.
  • Боксер: энергичный и спортивный, этот пес привязан к семье и отличается защитными качествами. Требует строгого воспитания из-за склонности к дракам с другими собаками. Высота: 57-63 см; вес: 24-34 кг. Имеет короткую, гладкую шерсть.
  • Английский кокер-спаниель: охотничья собака с дружелюбным характером, требует много упражнений и ухода за шерстью. Любит активные игры во время прогулок. Высота: 38-43 см; вес: 11-16 кг.
  • Йоркширский терьер: один из самых маленьких представителей собачьего мира. Обладает ярким темпераментом и сильной привязанностью к хозяину. Требует ухода за длинной шелковистой шерстью. Высота: 17-22 см; вес 1,5-3 кг.
  • Бигль: мягкий и дружелюбный, отличный компаньон для детей. Любит активные игры и длительные прогулки. Шерсть требует минимального ухода. Высота: 33-40 см; вес: 17-20 кг.

Учите ребенка уважать и не дразнить питомцев, даже самых дружелюбных.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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