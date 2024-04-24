Домашние животные прокачивают мозг своим пожилым владельцам: заявление ученых

Ученые рассказали, как домашние животные влияют на пенсионеров

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследование влияния домашних питомцев на человеческую память было проведено учеными. Результаты показали, что наличие питомцев может способствовать стимулированию памяти, как подробно описано в статье.

Фото: flickr.com by philhearing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Хотя известно, что питомцы оказывают позитивное воздействие на психическое и эмоциональное состояние людей, исследование выявило их потенциал для улучшения когнитивных способностей у пожилых людей. Ученые проанализировали данные 20 000 владельцев домашних животных.

Оказалось, что люди старше 65 лет, у которых были питомцы уже более пяти лет, имели более высокие когнитивные показатели по сравнению с теми, у кого не было питомцев или которые имели их менее пяти лет. Однако участники исследования моложе 65 лет не показали различий в когнитивных способностях в зависимости от наличия или длительности пребывания домашних животных.

Ученые утверждают, что наличие домашних питомцев тесно связано с улучшением запоминания слов и другими когнитивными показателями.