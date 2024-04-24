Домашние животные прокачивают мозг своим пожилым владельцам: заявление ученых

Исследование влияния домашних питомцев на человеческую память было проведено учеными. Результаты показали, что наличие питомцев может способствовать стимулированию памяти, как подробно описано в статье.
Хотя известно, что питомцы оказывают позитивное воздействие на психическое и эмоциональное состояние людей, исследование выявило их потенциал для улучшения когнитивных способностей у пожилых людей. Ученые проанализировали данные 20 000 владельцев домашних животных.
Оказалось, что люди старше 65 лет, у которых были питомцы уже более пяти лет, имели более высокие когнитивные показатели по сравнению с теми, у кого не было питомцев или которые имели их менее пяти лет. Однако участники исследования моложе 65 лет не показали различий в когнитивных способностях в зависимости от наличия или длительности пребывания домашних животных.
Ученые утверждают, что наличие домашних питомцев тесно связано с улучшением запоминания слов и другими когнитивными показателями.
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