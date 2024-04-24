Открываем секреты кошачьего языка: что означает пристальный взгляд вашего питомца

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Эксперты объяснили, почему кошка может начать пристально смотреть на хозяина

1:33
Зоосфера » Кошки

Эксперты представили список из пяти причин, по которым кошка может долго смотреть на человека без отвода взгляда.

Эксперты объяснили, почему кошка может начать пристально смотреть на хозяина
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
  • Голод: когда кошка испытывает голод, она может пристально глядеть на человека, стараясь привлечь его внимание к еде. Когда время приема пищи приближается или когда она стоит возле миски, она может привлечь внимание человека и мяукнуть, дожидаясь кормления.
  • Проявление привязанности: когда кошка медленно моргает при прищуренных глазах, это является ее способом проявления привязанности и любви к человеку. Этот знак часто называют "кошачьим поцелуем". Исследования показывают, что кошки реагируют на людей, которые медленно моргают, что делает это важным аспектом общения с ними.
  • Охота: в момент охоты кошка фокусируется на своей добыче, уставившись на нее, что помогает ей сосредоточиться и выследить добычу. Это проявляется в ее пристальном взгляде и реакции на движения добычи.
  • Любопытство: кошки любопытны по своей природе и могут долго смотреть на объекты, которые привлекли их внимание, чтобы разобраться, что происходит вокруг них. Это может быть как человек, так и что-то за окном.
  • Демонстрация доминирования: если в доме живут несколько кошек, они могут взаимодействовать между собой, демонстрируя доминирование через пристальный взгляд. Поднятый подбородок и упорный взгляд могут свидетельствовать о чувстве главенства в доме, особенно у котов.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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