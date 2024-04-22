Жиросжигающий корм для питомца: как успеть подсушить своего кота к лету

Ветеринары рассказали, как помочь коту похудеть

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Домашние питомцы, как и люди, могут набирать лишний вес.

Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Когда вы замечаете, что ваш пушистик становится слишком пухлым, стоит принять некоторые меры.

Если не помочь вашему котику сбросить вес, то это может привести к развитию ряда дополнительных заболеваний, многие из которых могут быть смертельными.

В первую очередь стоит обратиться к опытному ветеринару, чтобы сдать необходимые анализы. После этого специалист определит степень ожирения и назначит подходящую диету на основе результатов обследования.

Предпочтительно предоставлять вашему любимцу влажный корм вместо сухого. Он более сбалансированный, легче переваривается и лучше усваивается.

Кроме того, некоторые производители предлагают специальные корма для домашних животных, нуждающихся в контроле веса.

Как только вы заметите, что ваш котик начал терять вес, стоит увеличить его физическую активность.

Эксперты рекомендуют заниматься с животным активными играми. При необходимости можно приобрести игрушки, которые стимулируют движение, а не только удобно расположившись на диване.

Отличным вариантом может быть игрушка в виде удочки с приманкой на конце, за которой ваш питомец будет бегать.

Также полезно использовать ошейник с поводком и выходить на прогулки с вашим питомцем.