Жиросжигающий корм для питомца: как успеть подсушить своего кота к лету

Домашние питомцы, как и люди, могут набирать лишний вес.
Когда вы замечаете, что ваш пушистик становится слишком пухлым, стоит принять некоторые меры.
Если не помочь вашему котику сбросить вес, то это может привести к развитию ряда дополнительных заболеваний, многие из которых могут быть смертельными.
В первую очередь стоит обратиться к опытному ветеринару, чтобы сдать необходимые анализы. После этого специалист определит степень ожирения и назначит подходящую диету на основе результатов обследования.
Предпочтительно предоставлять вашему любимцу влажный корм вместо сухого. Он более сбалансированный, легче переваривается и лучше усваивается.
Кроме того, некоторые производители предлагают специальные корма для домашних животных, нуждающихся в контроле веса.
Как только вы заметите, что ваш котик начал терять вес, стоит увеличить его физическую активность.
Эксперты рекомендуют заниматься с животным активными играми. При необходимости можно приобрести игрушки, которые стимулируют движение, а не только удобно расположившись на диване.
Отличным вариантом может быть игрушка в виде удочки с приманкой на конце, за которой ваш питомец будет бегать.
Также полезно использовать ошейник с поводком и выходить на прогулки с вашим питомцем.
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