Как одомашнивание уменьшило мозг кошек до размера семечки: исследование ученых

Исследования показывают, что у кошек произошло значительное уменьшение размера мозга в процессе их одомашнивания. Этот процесс протягивался на протяжении десяти тысяч лет, в результате чего питомцы значительно потеряли объем своего головного мозга.
Ученые из Венского университета в Австрии и Национального музея Шотландии пришли к этому выводу после анализа черепов двадцати степных кошек, произошедших от предков, живших в указанный период и ставших предками современных домашних кошек.
Путем сравнения черепов истинных Felis lybica с домашними кошками установлено, что кошки, живущие в домашней среде, имеют значительно меньший размер головного мозга. Также выявлено, что объем мозга у домашних кошек намного меньше, чем у их диких сородичей из Европы и Африки.
Мать певицы вспомнила, как начинался роман её дочери с актёром.