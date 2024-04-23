Как одомашнивание уменьшило мозг кошек до размера семечки: исследование ученых

Ученые рассказали, как на кошек повлияло одомашнивание

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Исследования показывают, что у кошек произошло значительное уменьшение размера мозга в процессе их одомашнивания. Этот процесс протягивался на протяжении десяти тысяч лет, в результате чего питомцы значительно потеряли объем своего головного мозга.

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Ученые из Венского университета в Австрии и Национального музея Шотландии пришли к этому выводу после анализа черепов двадцати степных кошек, произошедших от предков, живших в указанный период и ставших предками современных домашних кошек.

Путем сравнения черепов истинных Felis lybica с домашними кошками установлено, что кошки, живущие в домашней среде, имеют значительно меньший размер головного мозга. Также выявлено, что объем мозга у домашних кошек намного меньше, чем у их диких сородичей из Европы и Африки.