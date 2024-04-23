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У страха глаза велики: стоит ли опасаться грозных питбулей?

Кинологи ответили, нужно ли бояться питбулей

1:43
Зоосфера » Собаки

Хотя многие люди преклоняются перед собаками бойцовских пород, включая питбультерьеров, большинство людей относятся к ним с опаской и предубеждением.

Кинологи ответили, нужно ли бояться питбулей
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Питбули славятся своей агрессивностью, и нападение такой собаки на человека может иметь серьезные последствия. Однако насколько это соответствует действительности?

Исторически питбулей выращивали как бойцовых собак, но стоит отметить, что любая собака способна на агрессию.

На практике питбули чаще проявляют агрессию по отношению к другим животным. Они быстро реагируют на агрессию, но взгляд на их внешность может наводить ужас на тех, кто не знаком с породой. Однако не все питбули злы, на самом деле, многие из них обожают людей и проявляют к ним дружелюбие.

Если пёс атакует, это может быть следствием его воспитания или прошлого насилия, которое сделало его агрессивным.

Характер питбуля может сформироваться еще в раннем возрасте. Социализация и постоянная дрессировка важны для формирования хорошего поведения.

Одной из основных проблем питбультерьеров является их неуправляемость, их сила требует постоянного контроля и дрессировки.

Хотя многие страшилки о питбулях имеют реальное основание, они не обязательно проявляют агрессию без предупреждения. Предупреждающие сигналы включают позу, ворчание и вздыбленную шерсть.

Питбули могут быть агрессивными, но они также способны забыть обиды. Однако владельцам следует учитывать их специфические особенности, а также необходимость активного образа жизни для этой породы.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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