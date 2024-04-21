Эти кошки просто обожают обнимашки! Узнайте, какая порода лидирует в рейтинге ласковости

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Самые миролюбивые и нежные породы кошек

2:28
Зоосфера » Кошки

В поисках преданности и нежности многие хозяева обращают внимание на характер своих будущих питомцев. И кошки, безусловно, известны своей способностью приносить радость и умиротворение своим хозяевам. Однако, не все породы кошек равны в этом отношении. Некоторые выделяются особой ласковостью, что делает выбор породы особенно важным.

Самые миролюбивые и нежные породы кошек
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28 is licensed under public domain

Абиссинская (The Abyssinian) Происхождение этой породы кошек связано с Эфиопией, она была официально признана в 1882 году. Абиссинцы славятся своим уникальным характером: они очень любознательны, общительны, не утрачивают игривость на протяжении всей жизни, при этом миролюбивы и приветливы. Они легко находят общий язык с собаками, а также проявляют интерес к играм с предметами. Абиссинские кошки подходят для семей с маленькими детьми и не переносят долгого одиночества.

Американский керл (The American Curl) Одной из особенностей этой породы являются изогнутые уши. Первые представители появились в 1981 году в Соединенных Штатах Америки. Кошки этой породы известны своей игривостью, умом, ориентированностью на человека и легкостью в обучении. Они с удовольствием гуляют на поводке и хорошо ладят с детьми.

Балинезийская (The Balinese cat) Представители этой породы кошек отличаются общительностью, любопытством, разговорчивостью и не любят ограниченное пространство. Они ладят с детьми, но плохо переносят долгое одиночество.

Бирманская, священная бирма (The Birman) Эта порода кошек известна своей привязанностью, нежностью, дружелюбием и способностью к адаптации. Одной из характерных особенностей окраса являются "носочки" на лапах. Бирманцы могут проявлять немного ревности и настырности, однако, они очень любят тепло и подходят для семей с детьми, не переносят одиночество.

Бомбейская (The Bombay cat) Порода бомбей выглядит как черная пантера в миниатюре. Она была выведена в США в 60-х годах прошлого века. Эти кошки очень покладисты, общительны, нежны. Хорошо ладят со всеми членами семьи и домашними животными, любят тепло и не переносят одиночества.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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