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Уникальная порода: бесхвостная кошка — не оставит равнодушным никого

Эксперты рассказали об уникальной породе кошек

2:48
Зоосфера » Кошки

В 1960-х годах был признан один из самых новых представителей кошачьих пород — японский бобтейл. Эта порода, происходящая из Японии, была сопряжена с легендой об отсутствии хвоста, которая утверждала, что вся негативная энергия у кошек скапливается именно в их хвостах. Следовательно, уменьшение хвоста считалось благоприятным как для животного, так и для его владельца.

Эксперты рассказали об уникальной породе кошек
Фото: wikimapia by Atasoy.emrah is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Характер этой породы, напоминающий "самурая", сочетает привлекательную внешность с выраженной азартностью и беспощадностью в охоте на грызунов. Однако японские бобтейлы проявляют также высокую преданность людям и стремление участвовать в их повседневных делах.

Они очень игривы, обладают широким диапазоном звуков и склонны к общению. Однако, они также известны своей самоуверенностью и упрямством, что может затруднять процесс обучения, если он не представлен в виде увлекательной игры.

Кошки этой породы стремятся к реализации своих планов и могут собираться группами для затеи пранков. Они считаются отважными и легко приспосабливаются к новым условиям, что делает их отличными компаньонами для путешествий. Собаки этой породы мирно сосуществуют с другими животными и детьми, но требуют активных игр и внимания. Если кошке скучно, она может проявить это через различные шалости. Их ум пытлив и быстро адаптируется, они легко копируют поведение других животных и быстро учатся открывать двери и освобождать себя из замкнутых пространств.

Японские бобтейлы, начавшие свое развитие на улицах, обладают крепким здоровьем и выносливостью. Котята этой породы растут быстрее и крупнее своих сверстников из других пород и рано начинают учиться ходить. Из-за их исторического происхождения у них нет наследственных заболеваний, связанных с хвостом, и они всегда рождаются с короткими хвостами. При правильном уходе эта кошка может жить долго и здорово.

Они имеют отличный иммунитет и, при условии своевременной вакцинации, их здоровье вызывает меньше беспокойства у хозяев. Хотя расцветка может быть различной, предпочтение отдается ярким цветам на контрастном фоне, таким как интенсивный рыжий, белый и черный. Эти кошки могут быть комфортно размещены как в доме, так и в квартире, хотя им лучше предоставить высокие когтеточки для поддержания активности. Еженедельное расчесывание и регулярная гигиеническая обработка глаз, ушей и зубов делают уход за ними легким и приятным.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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