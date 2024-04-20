Только не плачьте от ответа: ученые выяснили, скучают ли кошки по хозяину, которого долго нет дома

Ученые ответили, умеют ли скучать кошки

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

В ходе исследования ученые провели эксперимент, направленный на оценку уровня привязанности кошек к людям. Они обнаружили, что это зависит от степени эмоциональной связи между питомцами и их хозяевами.

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Исследование включало 79 кошек в возрасте от 3 до 8 лет в сопровождении их владельцев. Для оценки того, испытывают ли кошки скуку без своих хозяев, ученые применили метод "теста незнакомой ситуации", аналогичный тому, что используется при исследованиях с обезьянами: кошки в течение продолжительного времени находились в общении с человеком, а затем на 5-6 минут оставались в одиночестве.

По реакции животных на возвращение хозяина оценивалась степень их привязанности. В результате 46 кошек встретили своих хозяев с энтузиазмом, проявляя желание быть в обнимку и подержаться на руках, что свидетельствовало о том, что они скучали без человека. 24 кошки же проявили полное равнодушие, не проявляя интереса к "другу", с которым играли несколькими минутами ранее.

Повторный эксперимент, проведенный через несколько дней, дал аналогичные результаты, что подтвердило вывод исследователей о том, что кошки способны испытывать скуку по людям, но могут также проявлять полное равнодушие к их присутствию, в зависимости от эмоциональной связи с хозяином.