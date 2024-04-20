Почему собака дергает лапой, когда ее чешут: не каждый хозяин знает об этом

Кинологи рассказали, почему собака дергает лапой, когда ее чешут

2:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Знакомая сцена: вы начинаете почесывать спину или бочок вашей собаке, и ваш питомец сразу же присоединяется, "помогая" вам своей лапой. Обычно на его морде можно увидеть выражение удовольствия. Так почему животные так активно двигают лапой в ответ на ласку?

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Оказывается, это связано с безусловным рефлексом, который можно назвать чесательным. Это примерно то же самое, что когда человек дергает ногой при ударе медицинским молоточком по колену.

Это реакция кожных рецепторов и центральной нервной системы на внешний раздражитель. За этот процесс отвечает рефлекторная дуга, проходящая от макушки до копчика, а также по средней линии груди и живота.

Если вы почешете шкурку вашего четвероногого друга вдоль этой дуги, то сработает рефлекс. Но стоит помнить, что реакция у каждого животного индивидуальна. Один пес может энергично работать лапой, а другой может делать это более медленно. Главное, чтобы импульсы свободно передавались по нервным путям, что свидетельствует о здоровье питомца.

У собак также есть особенно чувствительные точки, которые реагируют на почесывание, такие как живот, основание ушей и подмышки. В этих местах кожа тонкая, шерсть нежная и слабая.

Нравится ли собакам такая процедура? Безусловно. Когда животное доверяет вам, оно подставляет свой беззащитный живот, расслабляется и с удовольствием принимает знаки вашего внимания. Наблюдая за реакцией питомца, вы можете регулировать интенсивность почесывания или чередовать его с гладением.

В каких еще случаях собака может двигать лапами?

Во время сновидений: ваш питомец может кого-то догонять или спасаться бегством.

ваш питомец может кого-то догонять или спасаться бегством. При аллергии: зуд кожи может вызвать активное чесание при малейшем прикосновении. Эта проблема требует визита к ветеринару для назначения лечения и диеты.

зуд кожи может вызвать активное чесание при малейшем прикосновении. Эта проблема требует визита к ветеринару для назначения лечения и диеты. При проблемах с суставами: собака может пытаться снять болезненные ощущения, расслабляя и напрягая лапы. В этом случае также требуется консультация ветеринара.

собака может пытаться снять болезненные ощущения, расслабляя и напрягая лапы. В этом случае также требуется консультация ветеринара. При заболеваниях ушей: болезненные ощущения в ушах могут вызывать активное почесывание.

болезненные ощущения в ушах могут вызывать активное почесывание. Травма: укус насекомого или заноза также может стать причиной движения лапой.

Совет: регулярно ласкайте и чешите своего питомца. Это приносит радость и вам, и вашему четвероногому другу.