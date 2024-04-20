Они просто это ненавидят: какие вещи кошка просто терпеть не может

Эксперты назвали вещи, которые не любит кошка

2:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Ничто человеческое не остаётся незамеченным для кошек! Они тоже могут раздражаться и находиться в дурном настроении. Взгляните на список вещей, которые раздражают кошек — возможно, вы даже не подозревали, что делаете что-то, что не приносит радости вашему питомцу.

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Кошки не любят одиночество

Многие думают, что только собакам нужна компания, а кошки вполне счастливы в одиночестве. Но это далеко не так. Конечно, кошку можно оставить на длительное время в одиночестве, но ей также нужно внимание и общение человека. Не забывайте проводить время со своим питомцем каждый день! Если вы часто отсутствуете из-за работы, может быть, стоит подумать о втором питомце, чтобы вашему первому не было так грустно.

Кошки не любят грязные лотки

Никто не хочет ходить в грязный туалет, и кошки здесь не исключение. Регулярно чистите лоток после того, как ваша кошка воспользовалась им. Таким образом, вы снизите риск того, что ваш питомец начнет использовать неподходящие места в качестве туалета из-за грязного лотка.

Кошки не любят испорченную еду

Если кошка не доела влажный корм, который вы ей положили, то вечером она уже, вероятно, не захочет его есть, потому что он заветрится и станет непригодным для употребления. Кроме того, в нем могут развиться бактерии, поэтому лучше сразу выбросить остатки корма.

Не забывайте следить за сроком годности корма. Открытый сухой корм сохраняется долго, но может потерять свой вкус, если упаковка недостаточно плотно закрыта.

Кошки не любят лекарства

Дать кошке таблетку — это настоящее испытание. Кошки не переносят лекарства и стараются избегать их. Постарайтесь сделать процесс приема лекарств более приятным для вашего питомца.

Приучите кошку к тому, чтобы она не боялась, когда вы держите ее рот. Поощряйте ее и поощряйте, когда она не сопротивляется.

Попробуйте использовать специальные угощения с отверстиями для таблеток, чтобы обмануть кошку и заставить ее принять лекарство.

Кошки не любят слишком агрессивные ласки

Кошки не любят, когда вы пытаетесь гладить их там, где им это не нравится. Если вы замечаете, что ваш питомец начинает шипеть или выражать свое недовольство, лучше перестать его трогать в этом месте. Поглаживание головы и шеи обычно приносит кошкам удовольствие.