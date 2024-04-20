Почему нельзя давать собаке лежать рядом с батареей: ветеринары предупреждают легкомысленных владельцев

Некоторые люди выбирают место для отдыха своего пушистого друга рядом с радиатором. Изначально это кажется логичным: собака всегда будет комфортно и тепло. Однако такое решение может негативно сказаться на здоровье питомца.
Поставив лежанку возле радиатора, вы рискуете создать слишком высокую температуру для вашего питомца. Это может привести к проблемам со здоровьем, особенно если собака проводит много времени в этом месте. Повышенная температура может вызвать выпадение шерсти, особенно у молодых собак, которые более чувствительны к перепадам температуры.
Чтобы избежать таких проблем, рекомендуется выбирать для лежанки более прохладное место. Это поможет сохранить здоровье шерсти вашего питомца и обеспечит ему более комфортные условия отдыха. В результате ваш питомец будет более активным и жизнерадостным.
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