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Узнает ли кошка свое отражение: не каждый кошатник знает ответ на этот вопрос

Ученые ответили, узнает ли кошка свое отражение

3:01
Зоосфера » Кошки

Каждый обладатель и просто поклонник кошек наверняка наблюдал явление "кошек в зеркале". Впервые увидев свое отражение, наши домашние питомцы просто теряют голову! Они искривляют свои спины, ходят на цыпочках и даже могут нападать на зеркало. Конечно, в зависимости от характера, некоторые кошки могут быть абсолютно равнодушны к зеркалу, но такие случаи, как правило, редки. Итак, почему наши питомцы испытывают такую ярость при виде своего отражения, и узнают ли они себя?

Ученые ответили, узнает ли кошка свое отражение
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На самом деле, кошки просто не распознают себя в отражении. Когда они смотрят в зеркало, им кажется, что видят другую кошку. Поскольку кошки — очень территориальные существа, они могут реагировать на "встречу" с попыткой защитить свои границы. Но почему же они, в конце концов, прекращают атаковать свое отражение?

При взаимодействии с окружающим миром кошки чаще полагаются на обоняние, чем на зрение. Вот почему, когда вы привозите домой питомца от ветеринара, другие кошки в доме могут сначала не узнать его.

Подобная концепция работает и с отражением в зеркале. Со временем кошка, возможно, понимает, что животное, на которое она нападает, не имеет запаха, и начинает игнорировать отражение, так как оно не представляет угрозы.

Еще в 1970-х исследователи провели ряд тестов, чтобы выяснить, способны ли животные осознавать свое отражение. Животным наносили метки красного цвета, а потом наблюдали за их реакцией на точку в зеркале. Если испытуемый начинал поворачиваться так, чтобы рассмотреть себя лучше, или прикасался к метке на своем теле, это расценивалось как признак самосознания.

Ученые обнаружили, что слоны, дельфины, касатки и европейские сороки узнают себя в зеркале. Свиньи не прошли тест, но использовали отражение для поиска еды позади себя.

Однако этот тест имеет свои недостатки. Многие животные, включая кошек, полагаются не только на зрение, но и на другие органы чувств для идентификации, поэтому тест с зеркалом может быть неудачным. Кроме того, даже дети до 18 месяцев не проходят такие тесты. В некоторых культурах, где не принято смотреть на себя в зеркало, дети могут вообще не узнавать своего отражения.

Домашние кошки — не единственные животные, которые реагируют на свое отражение. Большие дикие кошки тоже делают то же самое! Причина точно такая же, как и у их меньших собратьев: животным сначала кажется, что в их пространство вторгся чужак.

Так что, если вы увидите, что ваш питомец дико реагирует на свое отражение в зеркале, не беспокойтесь. Возможно, он немного поиграет с отражением, но вскоре поймет, что оно не представляет угрозы, и успокоится.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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