Вкуснотища внеземная: почему кошка постоянно пытается съесть ваши цветы

Эксперты рассказали, почему кошка ест комнатные цветы

2:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Прежде всего, важно помнить о природных предпочтениях кошек, которые имеют хищный инстинкт. В дикой природе их рацион состоит из птиц и мелких грызунов, и они привыкли употреблять в пищу кости, перья и шерсть. Однако их организм не всегда может полностью переварить такое пищевое разнообразие, поэтому кошки вынуждены избавляться от непереваренных остатков и комков шерсти через рвотный рефлекс. Некоторые кошки едят траву, которая может вызывать этот рефлекс, хотя есть и те, кто к этому равнодушен.

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Бывает, что кошки предпочитают определенные виды травы, игнорируя другие. Например, кошачья мята пользуется популярностью среди хозяев, которые часто выращивают ее дома для своих питомцев. Некоторые кошки могут предпочесть пырей, овес или даже цветы из вазы.

У кошек, имеющих доступ на улицу, есть возможность выбирать траву на свой вкус прямо во время прогулки. Тем временем домашние кошки могут пытаться удовлетворить свои потребности в траве, обращаясь к домашним цветам. Они могут выбирать любое растение в горшке для жевания, что может быть опасно.

Многие комнатные растения содержат ядовитые вещества, которые могут нанести вред здоровью кошки, вызывая отравление, рвоту, нервные расстройства и другие проблемы. Даже виды растений, казалось бы, безопасные, могут представлять опасность из-за обработки пестицидами. Владельцы могут избегать обработки растений для безопасности своих питомцев, но это не гарантирует отсутствие опасности в магазинных растениях.

Иногда кошки едят траву, чтобы получить недостающие витамины, особенно фолиевую кислоту. Однако для точного определения потребностей кошки лучше обратиться к ветеринару и провести анализы.

Некоторые кошки могут интересоваться растениями из любопытства или использовать это внимание как способ привлечь внимание хозяина. Чтобы предотвратить это, хозяева могут ограничить доступ к цветам, вырастить специальные съедобные растения или сделать недоступными опасные для них виды. Можно также использовать аромат перца или цитрусовых, которые кошки не любят. Главное, не наказывать кошку, так как это не снизит ее интерес к растениям, а только приведет к тому, что она будет это делать, когда никто не видит.