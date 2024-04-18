Никто не перехитрит: это самые умные породы кошек

Эксперты назвали самые умные породы кошек

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Официальный рейтинг самых умных кошачьих пород еще не составлен, однако некоторые представители кошачьего мира привлекают внимание своим выдающимся интеллектом, превосходя своих собратьев.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сиамские и абиссинские кошки — древние породы с богатым опытом и знаниями, неизменно привлекают внимание. Происхождение этих кошек уходит корнями в Таиланд, где они являются общительными и активными животными, требующими постоянного внимания своих хозяев.

Они выделяются не только своей необычной внешностью, но и способностью выражать свои желания и эмоции через изменение тонов голоса. Изображенные на древних египетских рисунках, эти кошки обладают высоким уровнем интеллекта, любопытством и живым характером. Быстро усваивают правила поведения, легко обучаются и запоминают, предпочитая общение с людьми при сохранении независимости.

Сибирские кошки и мейн-куны, кажется, составлены исключительно из положительных качеств. Считаясь близкими к диким предкам, они прекрасно общаются с людьми, предпочитая равноправное общение. Они способны чувствовать эмоции хозяев и оказывать поддержку, а также легко запоминают команды и хорошо уживаются в семье. Ласковые и верные, они даже справляются с детьми, проявляя терпимость и понимание.

Лесные норвежские кошки, хотя недавно стали домашними, уже завоевали множество положительных отзывов. Хотя их происхождение не полностью ясно, они демонстрируют спокойствие, доброту и удивительную совместимость с другими питомцами и детьми. Обладая охотничьими инстинктами и игривым нравом, они становятся надежными друзьями своих владельцев, сохраняя свою независимость и исследуя окружающий мир с безстрашием.