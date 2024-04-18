Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томатный суп с ароматными травами: рецепт
Страховщикам заявили ущерб на 310 млн рублей после затопления Орска
Тренировка должна состоять из разминки, основной части и заминки
Синоптик Тишковец предупредил о девятибалльном шторме в Центральной России
Целесообразно ли делать увеличение груди до рождения ребенка
Шольц провалил переговоры по Украине и Ближнему Востоку в Китае
Финансист Сироткин заявил о вынужденном продвижении банками кредитных карт
Учёные РФ обнаружили древние гробницы на горе Ачишхо в районе Красной поляны
Эксперт рассказал, как предотвратить масложор
Никто не перехитрит: это самые умные породы кошек

Эксперты назвали самые умные породы кошек

1:55
Зоосфера » Кошки

Официальный рейтинг самых умных кошачьих пород еще не составлен, однако некоторые представители кошачьего мира привлекают внимание своим выдающимся интеллектом, превосходя своих собратьев.

Эксперты назвали самые умные породы кошек
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сиамские и абиссинские кошки — древние породы с богатым опытом и знаниями, неизменно привлекают внимание. Происхождение этих кошек уходит корнями в Таиланд, где они являются общительными и активными животными, требующими постоянного внимания своих хозяев.

Они выделяются не только своей необычной внешностью, но и способностью выражать свои желания и эмоции через изменение тонов голоса. Изображенные на древних египетских рисунках, эти кошки обладают высоким уровнем интеллекта, любопытством и живым характером. Быстро усваивают правила поведения, легко обучаются и запоминают, предпочитая общение с людьми при сохранении независимости.

Сибирские кошки и мейн-куны, кажется, составлены исключительно из положительных качеств. Считаясь близкими к диким предкам, они прекрасно общаются с людьми, предпочитая равноправное общение. Они способны чувствовать эмоции хозяев и оказывать поддержку, а также легко запоминают команды и хорошо уживаются в семье. Ласковые и верные, они даже справляются с детьми, проявляя терпимость и понимание.

Лесные норвежские кошки, хотя недавно стали домашними, уже завоевали множество положительных отзывов. Хотя их происхождение не полностью ясно, они демонстрируют спокойствие, доброту и удивительную совместимость с другими питомцами и детьми. Обладая охотничьими инстинктами и игривым нравом, они становятся надежными друзьями своих владельцев, сохраняя свою независимость и исследуя окружающий мир с безстрашием.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Секреты послесмертного существования: квантовая природа человеческого сознания
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Последние материалы
Финансист Сироткин заявил о вынужденном продвижении банками кредитных карт
Учёные РФ обнаружили древние гробницы на горе Ачишхо в районе Красной поляны
Эксперт рассказал, как предотвратить масложор
В России стало больше "чёрных риелторов", посетовал депутат
Эксперты назвали самые умные породы кошек
Как сохранить жизнь и красоту мимозы
Франция обогнала Венгрию по закупкам российского природного газа
В Еврейском университете открыли взаимодействие между светом и магнетизмом
Певица Валерия показала, как чудесно проводит время с внучкой Селин
Политолог Ищенко: Израиль является более важным союзником США, чем Украина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников