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Выбранное место для сна у кошки расскажет об ее отношении к хозяину: узнайте расшифровку

Эксперты: о чем говорит место для сна у кошки

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Зоосфера » Кошки

Кошки не случайно выбирают место для своего отдыха. Их выбор может много рассказать о их отношении к своему хозяину.

Эксперты: о чем говорит место для сна у кошки
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Например, некоторые кошки предпочитают спать на краю кровати у ног хозяина. Это место обеспечивает им быстрый путь к безопасности, если возникнет необходимость внезапно убежать. Возможно, это связано с тем, что хозяин спит неспокойно, что может мешать кошке.

Другие предпочитают лечь возле колен хозяина, особенно если тот спит на боку и слегка согнул ноги. Это положение дает кошке ощущение защищенности, так как ее окружают ноги хозяина.

Если кошке не хватает внимания, она может попытаться лечь между хозяевами или даже возле лица человека во время сна. Это может быть проявлением ее любви и доверия, а также способом легче разбудить хозяина, если что-то случится.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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