Это повод для тревоги: почему собака слишком много спит — возьмите на заметку

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Ветеринары ответили, почему собака много спит

1:30
Зоосфера » Собаки

Здоровый и полноценный сон играет значимую роль не только для людей, но и для домашних животных.

Ветеринары ответили, почему собака много спит
Фото: commons.wikimedia. org by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

У собак способность к долгому сну присутствует, и это поведение часто вызывает беспокойство у их хозяев. Поэтому важно научиться различать здоровый сон вашего питомца от признаков заболевания.

Время сна у собаки Обычно домашние питомцы проводят в сне от 12 до 14 часов в день, хотя они могут просыпаться и засыпать несколько раз. Продолжительность сна зависит от различных факторов.

Размер собаки оказывает влияние на ее потребность во сне. Большие породы могут нуждаться в большем количестве сна, чем маленькие.

Уровень активности также влияет на продолжительность сна. Более активные собаки, которые много бегают и играют, могут спать дольше. Возраст собаки также имеет значение при определении ее потребности во сне.

Когда следует обратить внимание Несколько необычная сонливость может указывать на проблемы со здоровьем вашего питомца, такие как стресс или заболевание. Вы должны быть бдительными, если сон вашего питомца резко изменился.

Тревожные симптомы также могут включать пробуждение собаки в состоянии испуга или засыпание во время активной игры. Важно внимательно следить за вашим питомцем, если помимо сонливости он начал отказываться от еды и воды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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