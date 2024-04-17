Их уже нет с нами: названы породы собак, которые давно вымерли

Некоторые породы собак вымирали из-за естественного отбора, а другие видоизменялись со временем, и в итоге исчезли.
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Вот несколько из них:
Брак Дюпюи: эта разновидность пойнтеров существовала около полувека назад. Эти собаки были известны своей способностью к преодолению больших дистанций. Сегодня у фанатов этой породы есть надежда воссоздать её через селекционные методы.
Индейские собаки сахту: проживавшие вместе с индейскими племенами в Канаде, они были преданными спутниками и отличными охотниками благодаря своей тихой натуре, что делало их эффективными охотниками.
Кордовские бойцовые собаки: разводились в Аргентине для участия в боях с высоким порогом боли, что привело к нестабильному характеру и, в конечном итоге, к полному исчезновению этой породы.
Молосские собаки: родом из Древней Греции, они были известны своей массивностью и использовались для боевых и сторожевых целей.
Норфолк-спаниели и английские водяные спаниели: эти породы использовались для охоты на водоплавающую птицу, но исчезли в 30-ые годы прошлого века.
Альпийские мастифы: крупные собаки, популярные в Англии, которые напоминали сенбернаров, но были еще крупнее.
Московские водолазы: порода, выведенная на базе ньюфаундленда для советских вооруженных сил, существовала с 40-ых по 80-ые годы прошлого века.
Тесемы: малоизвестные собаки, изображенные на древнеегипетских рельефах, напоминали нынешних борзых по своей красоте и грациозности.
Вертельные собаки: необычная порода, разводившаяся в Англии в 16-м веке для работы на кухне и в трактирах, исчезла к концу 19-го века вместе с уходом от использования "собачьего двигателя".