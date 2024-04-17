Их уже нет с нами: названы породы собак, которые давно вымерли

Ученые назвали вымершие породы собак

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Некоторые породы собак вымирали из-за естественного отбора, а другие видоизменялись со временем, и в итоге исчезли.

Фото: commons.wikimedia.org by jean-noel kern is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот несколько из них:

Брак Дюпюи: эта разновидность пойнтеров существовала около полувека назад. Эти собаки были известны своей способностью к преодолению больших дистанций. Сегодня у фанатов этой породы есть надежда воссоздать её через селекционные методы.

эта разновидность пойнтеров существовала около полувека назад. Эти собаки были известны своей способностью к преодолению больших дистанций. Сегодня у фанатов этой породы есть надежда воссоздать её через селекционные методы. Индейские собаки сахту: проживавшие вместе с индейскими племенами в Канаде, они были преданными спутниками и отличными охотниками благодаря своей тихой натуре, что делало их эффективными охотниками.

проживавшие вместе с индейскими племенами в Канаде, они были преданными спутниками и отличными охотниками благодаря своей тихой натуре, что делало их эффективными охотниками. Кордовские бойцовые собаки: разводились в Аргентине для участия в боях с высоким порогом боли, что привело к нестабильному характеру и, в конечном итоге, к полному исчезновению этой породы.

разводились в Аргентине для участия в боях с высоким порогом боли, что привело к нестабильному характеру и, в конечном итоге, к полному исчезновению этой породы. Молосские собаки: родом из Древней Греции, они были известны своей массивностью и использовались для боевых и сторожевых целей.

родом из Древней Греции, они были известны своей массивностью и использовались для боевых и сторожевых целей. Норфолк-спаниели и английские водяные спаниели: эти породы использовались для охоты на водоплавающую птицу, но исчезли в 30-ые годы прошлого века.

эти породы использовались для охоты на водоплавающую птицу, но исчезли в 30-ые годы прошлого века. Альпийские мастифы: крупные собаки, популярные в Англии, которые напоминали сенбернаров, но были еще крупнее.

крупные собаки, популярные в Англии, которые напоминали сенбернаров, но были еще крупнее. Московские водолазы: порода, выведенная на базе ньюфаундленда для советских вооруженных сил, существовала с 40-ых по 80-ые годы прошлого века.

порода, выведенная на базе ньюфаундленда для советских вооруженных сил, существовала с 40-ых по 80-ые годы прошлого века. Тесемы: малоизвестные собаки, изображенные на древнеегипетских рельефах, напоминали нынешних борзых по своей красоте и грациозности.

малоизвестные собаки, изображенные на древнеегипетских рельефах, напоминали нынешних борзых по своей красоте и грациозности. Вертельные собаки: необычная порода, разводившаяся в Англии в 16-м веке для работы на кухне и в трактирах, исчезла к концу 19-го века вместе с уходом от использования "собачьего двигателя".