По следам дикой красоты: знакомство с самой дикой породой кошек

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Названа самая дикая порода кошки

1:52
Зоосфера » Кошки

В мире домашних питомцев нет ничего более загадочного и привлекательного, чем кошки. Они сами по себе представляют собой комбинацию изящества и дикой энергии, но есть одна порода, которая выделяется среди остальных своей дикой природой — саванна.

Названа самая дикая порода кошки
Фото: Wikipedia by Creador1921 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

1. История

Саванна — это результат скрещивания домашней кошки и североафриканского саванного кота. Это крупные кошки с прекрасным окрасом и мускулатурой, которые обладают удивительным характером. Первый кросс между домашней кошкой и саванной был сделан в конце 20-го века, и с тех пор эта порода стала объектом повышенного интереса у любителей кошек.

2. Внешний вид

Саванны выделяются своими крупными размерами и яркими окрасами. Они обладают длинными лапами и округлой головой с большими ушами, которые напоминают их дикого предка — саванного кота. Окрас саванны может варьироваться от золотистого до серебристого, с яркими пятнами и полосами, делая каждую кошку уникальной.

3. Характер

Характер саванны сочетает в себе черты дикой и домашней кошки. Они обладают высоким интеллектом и игривым нравом, но в то же время могут быть нежными и привязанными к своим хозяевам. Саванны очень любопытны и энергичны, им нужно много пространства для игр и исследований.

4. Уход

Уход за саванной требует особого внимания. Из-за их дикой природы, им нужно обеспечить достаточно физической активности и ментальных стимулов. Регулярная игра и тренировки помогут сохранить здоровье и счастье вашей саванны. Также важно обратить внимание на их питание и убедиться, что они получают все необходимые питательные вещества.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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