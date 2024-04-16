Почему кошки являются самыми страшными убийцами: никого не волнует то, что они держат дома безжалостного монстра

Эксперты рассказали тревожную правду о кошках

2:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Результаты исследования о самом безжалостном хищнике среди животных оказались удивительными. Оказалось, что титул этого жестокого млекопитающего принадлежит не тем видам, на которые обычно смотрят первыми. Не львы, не тигры, не волки, шакалы или гиены, а обычная домашняя кошка!

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Почему кошка оказалась настолько безжалостной? Мало кто задумывался над этим, ведь кошки часто ассоциируются с ласковыми домашними питомцами. Однако именно они могут проявлять свои хищнические наклонности не для питания, а для чистого удовольствия от охоты и убийства.

Кошки обитают практически повсюду на планете, и именно поэтому они могут охотиться на множество видов, живущих в окружающей их среде. Их жертвами могут стать различные животные, и количество таких жертв может достигать нескольких тысяч.

Обычно у хищников есть определенные виды жертв, но кошка может атаковать практически любое живое существо, которое она способна поймать.

Некоторые кошки проявляют садистские наклонности во время охоты. В отличие от крупных хищников, которые убивают добычу быстро и без издевательств, кошки могут наслаждаться процессом игры с жертвой. Они могут держать ее в лапах, выпускать и снова ловить, показывая свою превосходство и управление.

Например, игра в "кошки-мышки" иллюстрирует такое поведение. Кошка может ловить мышь, выпускать ее, давать надежду на спасение, а затем снова захватывать. Этот процесс может продолжаться до тех пор, пока кошке не наскучит, и она окончательно убьет жертву.

Несмотря на эти жестокие черты, многие люди умиляются над играми своих питомцев, не осознавая всей сути происходящего. Кошки стали незаменимыми помощниками в истреблении вредителей в домах, что, по некоторым теориям, сделало их пригодными для домашнего содержания.