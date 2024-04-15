Не каждому по карману: названы породы самых дорогих кошек

Эксперты назвали самые дорогие породы кошек

3:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — одни из самых популярных домашних питомцев. Многие привлекаются их милым обликом и забирают их домой, будь то найденные на улице, взятые из приюта или купленные.

Фото: flickr.com by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Цены на котят могут значительно варьироваться в зависимости от их породы и возраста. Особенно стоит обратить внимание на породы редких и дорогих кошек, которые не так часто встречаются.

Саванна является самой дорогой породой кошек в мире. Она представляет собой гибрид африканского сервала и домашней кошки. У этой породы яркий экзотический окрас шерсти, высота в холке около 60 см, а вес около 15 кг. У Саванны продолговатое тело, длинные лапы, вытянутая шея и большие круглые ушки. Их глаза очень красивы и выразительны. Саванны отлично приспосабливаются к различным условиям содержания и нуждаются прежде всего в большом пространстве для активного времяпрепровождения и внимании своих хозяев. Имея спокойный характер, они легко обходятся с другими домашними животными и проявляют преданность своим владельцам. Продолжительность их жизни составляет около 17-20 лет, а цена за котёнка этой породы может достигать 1,5 миллиона рублей.

На втором месте по стоимости находится гордая тайская порода Као-Мани. Эти кошки, о которых упоминается даже в Кошачьей Книге Поэм, обладают внушительной мускулатурой, овальными ушами и красивыми глазами. Их уникальная черта — жемчужный окрас и возможность гетерохромии. Као-Мани дружелюбны и ласковы, но требуют взаимности в общении. Они хорошо ладят с детьми и другими животными. По склонности к одиночеству стоит обратить внимание на необходимость приобретения двух животных. Цена на белоснежного котёнка этой породы может достигать 700 тысяч рублей.

На третьем месте расположились Тойгеры, которые являются миниатюрными версиями тигров. С широкими костями и мускулистым телом, у них также есть уникальные полоски табби на шерсти, создающие впечатление настоящего дикого кота. Несмотря на свой внушительный внешний вид, они дружелюбны и уравновешены. Тойгеры легко находят общий язык с другими животными и людьми. Их продолжительность жизни составляет около 15 лет, а цена на них может варьироваться от 60 тысяч до 250 тысяч рублей.

На четвёртом месте — Эльфы, относительно новая порода кошек без шерсти, возникшая в 2006 году в результате скрещивания американского керла с канадским сфинксом. Особенностью этих кошек являются их широкие уши, которые плавно загибаются в дугу. У них также есть красивые глаза в форме ореха и гибкое, складчатое тело. Характер у них добрый и ласковый, они общительны и ладят с другими животными. Их цена высока, достигая 175 тысяч рублей из-за их популярности и относительной новизны на рынке.

И, наконец, на пятом месте — Египетский Мау, легендарная короткошерстная порода кошек. У них клиновидная голова, характерный рисунок на шерсти и крепкое мускулистое тело. Эти кошки общительны, не любят одиночество и предпочитают находиться рядом с хозяином. Они общаются со своими владельцами с помощью своего голоса и, по некоторым утверждениям, даже обладают музыкальным талантом. Котёнок Египетского Мау может стоить около 100 тысяч рублей.