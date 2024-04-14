Самые необычные породы кошек: каждый первый падает от умиления

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Составлен рейтинг самых необычных пород кошек

2:09
Зоосфера » Кошки

Среди кошачьего семейства можно встретить породы, которые выделяются своей уникальностью и необычностью. У каждой из них есть своя интересная история происхождения. К таким породам относятся уральский рекс, ликой и манчкин.

Составлен рейтинг самых необычных пород кошек
Фото: Wikipedia by Petteri Sulonen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ликой — это порода кошек-оборотней, порожденная мутациями, которые привели к отсутствию шерсти на теле или ее частичному отсутствию. Это не означает, что они связаны с сфинксами. Их шерсть больше напоминает мех опоссума, который периодически выпадает в процессе линьки и затем снова отрастает.

Ликие отличаются гибкостью и легкостью, они обладают небольшим весом. На лице у них отсутствует шерсть, что придает им сходство с оборотнями. Хотя они выглядят внушительно, они дружелюбны и привязаны к своим хозяевам. Здоровье ликоев обычно отличное, они редко подвержены заболеваниям.

Манчкины часто называют таксо-кошками из-за своих коротких лап, из-за чего их туловище кажется длиннее. Лапы у них короче в два или даже три раза, чем у обычных кошек. Эта порода также произошла из мутаций генов, появившись в 1930-х годах, но была официально признана только в 1991 году.

Манчкины прекрасно подходят для семей с детьми, они миролюбивы, терпеливы, любят активные игры и прогулки на свежем воздухе. Они быстро приспосабливаются к новым местам и хорошо себя чувствуют в путешествиях. Характерным чертом манчкинов является склонность к прятанью мелких предметов в одном месте.

Уральский рекс — это порода кошек с курчавой шерстью, которая появилась на Урале до войны. Хотя они как будто исчезли после войны, их потомки снова стали появляться на выставках к концу прошлого века. Они имеют гипоаллергенную шерсть, что делает их подходящими для аллергиков.

Уральские рексы несложны в уходе, обладают хорошим интеллектом и легко общаются с другими питомцами и детьми. Они не переносят одиночества и лучше всего чувствуют себя в компании. Эта порода считается редкой и обычно разводится в Свердловской области и Екатеринбурге.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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