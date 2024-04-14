Откуда собака знает, что хозяин скоро придет: заявили ученые

Эксперты ответили, откуда собака знает о скором возвращении хозяина

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Десятилетиями ученые разных стран пытаются разгадать, как домашние собаки предвидят приход своих хозяев. Обычно их поведение меняется, они становятся беспокойными, бегают по коридору, лежат у двери или пытаются заглянуть в окно. По статистике, примерно у половины домашних питомцев есть такой дар, но откуда он у них, ученые пока не могут объяснить.

Собаки, будучи умными животными, легко запоминают регулярный распорядок дня своих хозяев и могут ожидать их приход. Однако это работает лишь в случае, если режим хозяина постоянен. Кроме того, животные могут предвидеть возвращение хозяина по определенным сигналам от других членов семьи, таким как приготовление еды или выключение гаджетов. Собаки могут установить связь между этими действиями и приходом хозяина.

Однако есть случаи, когда хозяин возвращается в непривычное время, без явных сигналов. В таких ситуациях многие животные все равно чувствуют его приближение. Это может быть загадкой для остальных членов семьи, так как для них нет явных признаков прихода хозяина. Собаки могут предвидеть приход как любимого хозяина, так и других членов семьи. Эта способность ученые пока не могут объяснить и относят ее к телепатическим явлениям.

Такое "шестое чувство" не свойственно только собакам, но и другим животным, таким как кошки, попугаи и даже лошади. Все это указывает на то, что такая способность распространена среди многих видов животных, хотя не у всех из них.