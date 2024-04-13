Почему собаки спят на спине? Разгадываем феномен этой странной позы!

Почему собака спит на спине?

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки могут засыпать на спине с пузом к потолку, и это вызывает у многих людей нежные чувства. Однако за этой позой скрывается нечто большее. Опытные хозяева знают, что поведение и позы питомца могут нести свою информацию.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие собаки могут спать на боку или животе, что обеспечивает им удобство и безопасность. Но поза спящей собаки на животе может также говорить о доверии и комфорте, который она испытывает.

Ответ на вопрос, почему собака выбирает спать на спине, кроется в её естественной потребности охлаждения в жару. Получается, что её животик находится наверху. На нём гораздо меньше шерсти, чем на спине. Вот так происходит теплообмен. Собака охлаждает себя.

Важно обеспечить комфортное окружение для собаки в жаркую погоду: доступ к воде, прохладу в помещении, возможность купания.

Позиция, в которой спит собака, также может свидетельствовать о доверии к хозяину. В домашних условиях, когда собака ложится пузом к потолку, это может быть не только желание охладиться, но и показатель доверия к человеку, который её окружает.

Спящая на спине собака получает максимальное расслабление, что важно для её здоровья и комфортного сна. Поза собаки может также быть просьбой хозяину почесать ей животик.