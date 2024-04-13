Как подобрать корм для престарелых питомцев: рекомендации ветеринаров

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Ветеринары рассказали, как подобрать корм для старого питомца

1:32
Зоосфера

С возрастом у наших домашних любимцев меняются потребности и требования к питанию.

Ветеринары рассказали, как подобрать корм для старого питомца
Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Выбор правильного корма для пожилого питомца становится ключевым аспектом заботы о его здоровье и благополучии. Эксперты в области ветеринарной медицины делятся важными советами по этому поводу.

  • Учитывайте потребности вашего питомца: пожилые животные могут столкнуться с различными проблемами, такими как снижение активности, проблемы с пищеварением или суставными болями. Поэтому важно выбирать корм, который удовлетворяет их индивидуальные потребности.
  • Обратите внимание на состав корма: пожилым питомцам часто требуются продукты с повышенным содержанием белка, чтобы поддерживать мышечную массу, и сниженным содержанием калорий, чтобы избежать лишнего веса. Также важно обращать внимание на наличие в корме важных добавок, таких как омега-3 жирные кислоты и глюкозамин для поддержания здоровья суставов.
  • Консультируйтесь с ветеринарным врачом: перед выбором корма для пожилого питомца рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным специалистом. Он сможет оценить здоровье вашего животного и порекомендовать наиболее подходящий вариант питания с учетом его индивидуальных потребностей.
  • Постепенно вводите новый корм: переход на новый корм должен происходить постепенно, чтобы избежать стресса и пищевых расстройств у вашего питомца. Начните с постепенного смешивания нового корма с текущим, увеличивая долю нового корма постепенно в течение нескольких недель.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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