Как подобрать корм для престарелых питомцев: рекомендации ветеринаров

Ветеринары рассказали, как подобрать корм для старого питомца

1:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С возрастом у наших домашних любимцев меняются потребности и требования к питанию.

Фото: flickr. com by Anne Hornyak is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Выбор правильного корма для пожилого питомца становится ключевым аспектом заботы о его здоровье и благополучии. Эксперты в области ветеринарной медицины делятся важными советами по этому поводу.

Учитывайте потребности вашего питомца: пожилые животные могут столкнуться с различными проблемами, такими как снижение активности, проблемы с пищеварением или суставными болями. Поэтому важно выбирать корм, который удовлетворяет их индивидуальные потребности.

пожилые животные могут столкнуться с различными проблемами, такими как снижение активности, проблемы с пищеварением или суставными болями. Поэтому важно выбирать корм, который удовлетворяет их индивидуальные потребности. Обратите внимание на состав корма: пожилым питомцам часто требуются продукты с повышенным содержанием белка, чтобы поддерживать мышечную массу, и сниженным содержанием калорий, чтобы избежать лишнего веса. Также важно обращать внимание на наличие в корме важных добавок, таких как омега-3 жирные кислоты и глюкозамин для поддержания здоровья суставов.

пожилым питомцам часто требуются продукты с повышенным содержанием белка, чтобы поддерживать мышечную массу, и сниженным содержанием калорий, чтобы избежать лишнего веса. Также важно обращать внимание на наличие в корме важных добавок, таких как омега-3 жирные кислоты и глюкозамин для поддержания здоровья суставов. Консультируйтесь с ветеринарным врачом: перед выбором корма для пожилого питомца рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным специалистом. Он сможет оценить здоровье вашего животного и порекомендовать наиболее подходящий вариант питания с учетом его индивидуальных потребностей.

перед выбором корма для пожилого питомца рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным специалистом. Он сможет оценить здоровье вашего животного и порекомендовать наиболее подходящий вариант питания с учетом его индивидуальных потребностей. Постепенно вводите новый корм: переход на новый корм должен происходить постепенно, чтобы избежать стресса и пищевых расстройств у вашего питомца. Начните с постепенного смешивания нового корма с текущим, увеличивая долю нового корма постепенно в течение нескольких недель.