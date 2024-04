Можно ли оставить кота за старшего с маленькими детьми: искусство воспитания

Вопрос о том, можно ли оставить ребенка на кота, звучит довольно необычно, но в современном мире, где люди сталкиваются с разнообразными ситуациями и нестандартными решениями, такие вопросы появляются все чаще. Для многих семей питомец становится членом семьи, и родители задумываются о том, можно ли доверить ему заботу о малыше.

Фото: flickr.com by yeowatzup is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic