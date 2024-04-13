Как сохранить мебель и провода в квартире: поможет отношение кошек к горькой еде

Эксперты рассказали, как сохранить мебель от когтей животного

1:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Известно, что кошки не могут отличить только сладкий вкус, в то время как они легко распознают соленый, кислый и горький вкусы.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Нашим пушистым друзьям очень нравится соленая еда — вы, возможно, замечали, что они едят подсоленную пищу с большим аппетитом.

Касательно кислого вкуса, он также привлекает кошек. Многие производители кормов используют эту особенность, добавляя фосфорную кислоту в качестве кислотной добавки.

В отличие от других вкусов, у кошек нет предпочтения к горькому вкусу. Они могут чувствовать горечь даже в самых малых концентрациях, что объясняет редкие случаи отравления кошек токсинами, содержащимися в прогоркших продуктах.

Эта же особенность объясняет, почему дикие кошки не едят падаль, а домашние кошки не заинтересованы в протухшей пище в миске.

Из-за горького вкуса лекарств иногда бывает сложно дать их питомцу — у животных мгновенно срабатывает рвотный рефлекс.

Кстати, эту особенность кошек можно использовать в своих целях, чтобы защитить мебель и другие предметы интерьера от повреждений зубами питомца. Просто нанесите на них горький спрей или дезодорант, и кошка потеряет к ним интерес.