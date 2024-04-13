Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крупнейший пенсионный фонд Норвегии может потребовать от Теслы рассмотрения проблемы коллективных переговоров на ежегодном собрании акционеров
Известные актёры, которых на самом деле зовут по-другому
Какие основные ошибки совершаются при уходе за областью декольте
Ученые заявили, что древние люди тоже вредили природе
Что положить в бороздки перед посадкой моркови
Врач Захарова: холодный душ перед сном высвобождает гормон стресса
Салат из риса с цукини: подайте его с пармезаном и обжаренными грецкими орехами
Стюардессы рассказали, почему нельзя прислоняться к иллюминатору самолета
20-минутная тренировка для тазового дна
Как сохранить мебель и провода в квартире: поможет отношение кошек к горькой еде

Эксперты рассказали, как сохранить мебель от когтей животного

1:13
Зоосфера » Кошки

Известно, что кошки не могут отличить только сладкий вкус, в то время как они легко распознают соленый, кислый и горький вкусы.

Эксперты рассказали, как сохранить мебель от когтей животного
Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Нашим пушистым друзьям очень нравится соленая еда — вы, возможно, замечали, что они едят подсоленную пищу с большим аппетитом.

Касательно кислого вкуса, он также привлекает кошек. Многие производители кормов используют эту особенность, добавляя фосфорную кислоту в качестве кислотной добавки.

В отличие от других вкусов, у кошек нет предпочтения к горькому вкусу. Они могут чувствовать горечь даже в самых малых концентрациях, что объясняет редкие случаи отравления кошек токсинами, содержащимися в прогоркших продуктах.

Эта же особенность объясняет, почему дикие кошки не едят падаль, а домашние кошки не заинтересованы в протухшей пище в миске.

Из-за горького вкуса лекарств иногда бывает сложно дать их питомцу — у животных мгновенно срабатывает рвотный рефлекс.

Кстати, эту особенность кошек можно использовать в своих целях, чтобы защитить мебель и другие предметы интерьера от повреждений зубами питомца. Просто нанесите на них горький спрей или дезодорант, и кошка потеряет к ним интерес.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Последние материалы
Крупнейший пенсионный фонд Норвегии может потребовать от Теслы рассмотрения проблемы коллективных переговоров на ежегодном собрании акционеров
Известные актёры, которых на самом деле зовут по-другому
Эксперты рассказали, как сохранить мебель от когтей животного
Какие основные ошибки совершаются при уходе за областью декольте
Ученые заявили, что древние люди тоже вредили природе
Что положить в бороздки перед посадкой моркови
Врач Захарова: холодный душ перед сном высвобождает гормон стресса
Салат из риса с цукини: подайте его с пармезаном и обжаренными грецкими орехами
Стюардессы рассказали, почему нельзя прислоняться к иллюминатору самолета
20-минутная тренировка для тазового дна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников