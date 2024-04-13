Как сохранить мебель и провода в квартире: поможет отношение кошек к горькой еде

Известно, что кошки не могут отличить только сладкий вкус, в то время как они легко распознают соленый, кислый и горький вкусы.
Нашим пушистым друзьям очень нравится соленая еда — вы, возможно, замечали, что они едят подсоленную пищу с большим аппетитом.
Касательно кислого вкуса, он также привлекает кошек. Многие производители кормов используют эту особенность, добавляя фосфорную кислоту в качестве кислотной добавки.
В отличие от других вкусов, у кошек нет предпочтения к горькому вкусу. Они могут чувствовать горечь даже в самых малых концентрациях, что объясняет редкие случаи отравления кошек токсинами, содержащимися в прогоркших продуктах.
Эта же особенность объясняет, почему дикие кошки не едят падаль, а домашние кошки не заинтересованы в протухшей пище в миске.
Из-за горького вкуса лекарств иногда бывает сложно дать их питомцу — у животных мгновенно срабатывает рвотный рефлекс.
Кстати, эту особенность кошек можно использовать в своих целях, чтобы защитить мебель и другие предметы интерьера от повреждений зубами питомца. Просто нанесите на них горький спрей или дезодорант, и кошка потеряет к ним интерес.
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