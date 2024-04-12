Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что положить в бороздки перед посадкой моркови
Врач Захарова: холодный душ перед сном высвобождает гормон стресса
Салат из риса с цукини: подайте его с пармезаном и обжаренными грецкими орехами
Стюардессы рассказали, почему нельзя прислоняться к иллюминатору самолета
20-минутная тренировка для тазового дна
Ученые разработали анализ на продолжительность жизни
Vingroup сталкивается с финансовыми рисками из-за убыточного подразделения VinFast Auto
Модные стрижки, которые создадут объем даже для тонких волос
3 фильма о трагических покорениях горных вершин
Когда кошке можно давать лакомство: по поводу и без

Как часто необходимо давать лакомство кошке

1:15
Зоосфера » Кошки

Как правило, когда говорят о "лакомствах для животных", многие сразу представляют себе ситуации с обучением и дрессировкой питомцев.

Как часто необходимо давать лакомство кошке
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это действительно так — положительное поощрение может быть эффективным способом завоевать доверие животного или похвалить его за выполнение команды.

Но не все владельцы кошек намерены обучать своих питомцев, так что, возможно, им не нужны лакомства?

На самом деле, причин угощать питомца вкусняшкой масса.

Стресс может негативно сказываться не только на поведении и эмоциональном состоянии питомца, но и на его здоровье. Поэтому дать кошке лакомство может быть хорошим способом предотвратить излишнее эмоциональное напряжение. Стресс могут вызывать такие ситуации, как переезд, новые контакты с другими животными или людьми, походы к ветеринару, гигиенические процедуры, громкие звуки или разлука с хозяином.

Поощрять кошку стоит не только за выполнение трюков: можно поощрять ее, когда она осваивает новое место, знакомится с когтеточкой или пробует новую еду.

Наконец, третья причина угощать любимицу лакомством — просто потому, что вы хотите порадовать ее и проявить свою заботу и любовь. Разве нужен особый повод, чтобы это сделать?

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Зачем кошка вылизывает человека: значение такого поведения питомца
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Секреты умного ухода за волосами: как сократить частоту мытья и сохранить свежесть
Последние материалы
Что положить в бороздки перед посадкой моркови
Врач Захарова: холодный душ перед сном высвобождает гормон стресса
Салат из риса с цукини: подайте его с пармезаном и обжаренными грецкими орехами
Стюардессы рассказали, почему нельзя прислоняться к иллюминатору самолета
20-минутная тренировка для тазового дна
Ученые разработали анализ на продолжительность жизни
Как часто необходимо давать лакомство кошке
Vingroup сталкивается с финансовыми рисками из-за убыточного подразделения VinFast Auto
Модные стрижки, которые создадут объем даже для тонких волос
3 фильма о трагических покорениях горных вершин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников