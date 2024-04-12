Когда кошке можно давать лакомство: по поводу и без

Как часто необходимо давать лакомство кошке

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Как правило, когда говорят о "лакомствах для животных", многие сразу представляют себе ситуации с обучением и дрессировкой питомцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Michael Pchelnikov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Это действительно так — положительное поощрение может быть эффективным способом завоевать доверие животного или похвалить его за выполнение команды.

Но не все владельцы кошек намерены обучать своих питомцев, так что, возможно, им не нужны лакомства?

На самом деле, причин угощать питомца вкусняшкой масса.

Стресс может негативно сказываться не только на поведении и эмоциональном состоянии питомца, но и на его здоровье. Поэтому дать кошке лакомство может быть хорошим способом предотвратить излишнее эмоциональное напряжение. Стресс могут вызывать такие ситуации, как переезд, новые контакты с другими животными или людьми, походы к ветеринару, гигиенические процедуры, громкие звуки или разлука с хозяином.

Поощрять кошку стоит не только за выполнение трюков: можно поощрять ее, когда она осваивает новое место, знакомится с когтеточкой или пробует новую еду.

Наконец, третья причина угощать любимицу лакомством — просто потому, что вы хотите порадовать ее и проявить свою заботу и любовь. Разве нужен особый повод, чтобы это сделать?