Внимание: эти 5 продуктов могут убить вашего хомяка: их стоит избегать в рационе

Как кормить хомяка, чтобы ему не навредить: пять запрещенных продуктов

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мнение о том, что хомяки являются всеядными, является неточным. Важно помнить, что некоторые продукты, кажущиеся безопасными, могут быть опасны для зверька. Поэтому необходимо быть осторожным с угощениями, чтобы не причинить вред питомцу.

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Хомяковый ЖКТ не переваривает кислые, соленые и копченые продукты, поэтому не рекомендуется включать в их рацион колбасу, сыр, чипсы и аналогичные продукты. Также следует избегать сладостей, выпечки и даже хлеба, которые могут нанести вред здоровью животного.

Шоколад, конфеты и печенье также не подходят для кормления питомцев.

Овощи и фрукты также требуют осторожности в кормлении хомяков. Цитрусовые и экзотические фрукты не рекомендуется давать им, а капуста, арбузы и картофель могут вызвать метеоризм. Лук, огурцы и дыни также не рекомендуется включать в их рацион.

Молочные продукты и макароны также не подходят для кормления хомяков.

Важно также следить, чтобы зверек не питался комнатными растениями или немытой уличной травой.

Что касается разрешенных продуктов, помимо сухого корма, в рацион хомяка можно включать яблоки, тыкву или морковь. Также несколько раз в неделю можно давать зверьку стебли сельдерея и листья салата.

Иногда можно угощать их орехами и семенами подсолнечника, но только сырыми.