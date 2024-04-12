Внимание: эти 5 продуктов могут убить вашего хомяка: их стоит избегать в рационе

Мнение о том, что хомяки являются всеядными, является неточным. Важно помнить, что некоторые продукты, кажущиеся безопасными, могут быть опасны для зверька. Поэтому необходимо быть осторожным с угощениями, чтобы не причинить вред питомцу.
Хомяковый ЖКТ не переваривает кислые, соленые и копченые продукты, поэтому не рекомендуется включать в их рацион колбасу, сыр, чипсы и аналогичные продукты. Также следует избегать сладостей, выпечки и даже хлеба, которые могут нанести вред здоровью животного.
Шоколад, конфеты и печенье также не подходят для кормления питомцев.
Овощи и фрукты также требуют осторожности в кормлении хомяков. Цитрусовые и экзотические фрукты не рекомендуется давать им, а капуста, арбузы и картофель могут вызвать метеоризм. Лук, огурцы и дыни также не рекомендуется включать в их рацион.
Молочные продукты и макароны также не подходят для кормления хомяков.
Важно также следить, чтобы зверек не питался комнатными растениями или немытой уличной травой.
Что касается разрешенных продуктов, помимо сухого корма, в рацион хомяка можно включать яблоки, тыкву или морковь. Также несколько раз в неделю можно давать зверьку стебли сельдерея и листья салата.
Иногда можно угощать их орехами и семенами подсолнечника, но только сырыми.
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