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Одни боятся, а другие любят: почему некоторые кошки обожают играть с водой

Стало известно, почему некоторые кошки играют с водой

1:38
Зоосфера » Кошки

Для многих любителей кошек зрелище, когда их питомцы начинают играть с водой, может показаться странным и необычным. Однако, научные исследования и наблюдения поведения кошек позволяют понять, почему некоторые из них проявляют такой интерес к воде.

Стало известно, почему некоторые кошки играют с водой
Фото: Wikipedia by Bombaycats is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Инстинкт

Эксперты утверждают, что врожденный инстинкт играет ключевую роль в этом поведении. В дикой природе кошки часто охотятся вблизи водоемов, где им приходится соприкасаться с водой. Это связано с тем, что многие животные, на которых они охотятся, обитают вблизи воды. Поэтому игра с водой может быть врожденным способом тренировать охотничьи навыки и сохранять их в хорошей форме.

Развлечение и стимуляция

Для домашних кошек, жизнь может быть более монотонной, чем для их диких сородичей. Игра с водой может представлять собой не только способ развлечения, но и стимулировать их умственную и физическую активность. Проследить, как капли воды двигаются по столу или полу, может вызвать у кошки любопытство и заставить её проявить активность.

Освежающий эффект

Кошки могут находить удовольствие в контакте с водой из-за её освежающего эффекта. Особенно это актуально в жаркие дни, когда они могут искать способы охлаждения. Игра с водой может быть для них аналогом купания и помочь им чувствовать себя более комфортно в жару.

Индивидуальные предпочтения

Также стоит отметить, что каждая кошка уникальна, и её интересы могут различаться. Некоторые кошки могут быть более заинтересованы в воде, чем другие, из-за их индивидуальных предпочтений и опыта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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