Собаки против кошек: эти породы способны выйти победителями в извечном противостоянии

Эксперты назвали породы кошек, которые сильнее собак

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Когда речь заходит о соперничестве между кошками и собаками, обычно доминирующую позицию занимают последние.

Фото: openverse.org by PawsShion is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Однако, существует несколько пород кошек, которые могут стать достойными конкурентами для собак в игровом или дружелюбном отношении. Эксперты в области домашних животных выделили несколько пород, которые обладают особыми чертами характера и поведения, делающими их способными противостоять собакам.

Мейн-кун

Эта порода известна своим крупным размером и спокойным характером. Мейн-кун может легко стать доминирующим фактором в доме, где присутствуют и собаки. Они обладают сильным инстинктом защиты и могут принимать на себя роль лидера, что делает их достойными претендентами на титул "победителя" в схватках за внимание и территорию.

Сфинкс

Сфинксы известны своей необычной внешностью и дружелюбным нравом. Они обладают высоким уровнем энергии и игривости, что делает их отличными партнерами для собак в активных играх. Их отсутствие шерсти и теплая кожа также делают их привлекательными для собак, и они могут легко установить с ними дружеские отношения.

Бенгальская кошка

Бенгальские кошки известны своими дикими окрасами и энергичным характером. Они обладают высоким уровнем интеллекта и часто выражают интерес к играм, в которых участвуют собаки. Их атлетическая физическая конструкция и охотничьи навыки могут привлечь внимание собаки и создать динамичную дружбу между ними.

Турецкий ван

Турецкие ваны известны своими любопытными нравами и привязанностью к своим хозяевам. Они могут проявлять дружелюбие и к собакам, особенно если выросли вместе с ними. Их игривость и активность могут быть стимулом для собаки к более активному поведению и взаимодействию.