Что чувствуют кошки, когда хозяин плачет: как использовать питомца в качестве личного психолога

Существует мнение о том, что кошки обладают способностью ощущать грусть или страдания своих хозяев. Данное предположение может показаться загадочным, но насколько оно верно?
Вторая часть нашего исследования предлагает ответить на этот вопрос.
Исследователи кошачьего поведения выяснили, что кошки действительно могут чувствовать печаль своих хозяев, хотя их реакции и способы восприятия отличаются от людей.
Важно отметить, что кошки не обладают эмпатией, поэтому они не могут прямо переживать эмоции своих хозяев. Однако кошки способны обнаруживать изменения в поведении своих хозяев, которые могут свидетельствовать о плохом настроении.
Например, стресс у человека может отразиться на его телодвижениях и тембре голоса, а также привести к уменьшению активности. Кошки могут замечать подобные изменения и реагировать на них.
Путем восприятия звуков и визуальных сигналов кошка может сделать вывод о душевном состоянии своего хозяина.
Кошки, стремясь к установлению гармонии в окружающей среде, могут предпринимать действия для утешения своего хозяина и восстановления обычного порядка в доме.
Вода с лимоном и мёдом представляет собой освежающий напиток, который помогает укрепить иммунную систему и придает энергию.