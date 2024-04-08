Что чувствуют кошки, когда хозяин плачет: как использовать питомца в качестве личного психолога

Эксперты ответили, что чувствуют кошки, когда хозяин плачет

1:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Существует мнение о том, что кошки обладают способностью ощущать грусть или страдания своих хозяев. Данное предположение может показаться загадочным, но насколько оно верно?

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Вторая часть нашего исследования предлагает ответить на этот вопрос.

Исследователи кошачьего поведения выяснили, что кошки действительно могут чувствовать печаль своих хозяев, хотя их реакции и способы восприятия отличаются от людей.

Важно отметить, что кошки не обладают эмпатией, поэтому они не могут прямо переживать эмоции своих хозяев. Однако кошки способны обнаруживать изменения в поведении своих хозяев, которые могут свидетельствовать о плохом настроении.

Например, стресс у человека может отразиться на его телодвижениях и тембре голоса, а также привести к уменьшению активности. Кошки могут замечать подобные изменения и реагировать на них.

Путем восприятия звуков и визуальных сигналов кошка может сделать вывод о душевном состоянии своего хозяина.

Кошки, стремясь к установлению гармонии в окружающей среде, могут предпринимать действия для утешения своего хозяина и восстановления обычного порядка в доме.