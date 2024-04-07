Этот наполнитель спасет вас от кошачьей вони: аммиак больше никого не потревожит

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Эксперты назвали наполнитель, который спасет от запаха

1:41
Зоосфера » Кошки

Уход за домашними животными, включая котов, требует внимания к многим аспектам, в том числе и поддержанию чистоты в их лотке. Одной из самых распространённых проблем при содержании кошки является неприятный запах, исходящий из лотка.

Эксперты назвали наполнитель, который спасет от запаха
Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Недопустимо недооценивать этот аспект, так как запах может проникнуть во все уголки дома, создавая дискомфорт как для хозяев, так и для самих питомцев. Однако эксперты выявили оптимальный тип наполнителя для лотка, который способен решить эту проблему.

Исследования в области зоопсихологии и ветеринарии позволили выявить, что выбор правильного наполнителя для лотка играет ключевую роль в предотвращении неприятного запаха.

Среди множества существующих на рынке вариантов наиболее эффективным и признанным является наполнитель на основе натуральных материалов, таких как древесные гранулы или зернистый наполнитель из растительных волокон.

Одной из главных причин появления запаха в лотке кота является разложение мочи и кала. Натуральные материалы, такие как древесные гранулы, обладают уникальными свойствами впитывания влаги и запаха, что делает их идеальным выбором для поддержания свежести в лотке. Кроме того, они экологически чистые и безопасные для здоровья животного, что особенно важно при уходе за котом.

Еще одним важным аспектом является регулярная замена наполнителя в лотке. Даже самый эффективный наполнитель со временем теряет свои свойства впитывания запаха и влаги. Эксперты рекомендуют менять наполнитель не реже одного раза в неделю, при этом при необходимости производить дополнительную замену, если появится неприятный запах.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХА КОШАЧЬЕЙ МОЧИ? НАРОДНОЕ СРЕДСТВО
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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