Как продлить жизнь своей собаке: продукты, которых надо избегать

Ветеринары назвали продукты, которые нельзя давать собаке

2:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Забота о здоровье и благополучии питомцев — главная цель каждого хозяина. Правильное питание играет важную роль в обеспечении их здоровья и счастья. Однако среди обилия продуктов, которые мы потребляем, есть такие, которые могут быть вредны или даже опасны для наших четвероногих друзей, говорят ветеринары.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Первое правило при выборе пищи для собаки — это избегать продуктов , которая может нанести вред их здоровью. Некоторые продукты, безвредные для людей, могут вызвать серьезные проблемы у собак.

Во-первых, следует обратить внимание на продукты, содержащие ксилитол. Это искусственный подсластитель, обнаруженный во многих продуктах, включая жевательную резинку, сладкие конфеты и некоторые медицинские препараты. Употребление ксилитола собаками может привести к высокому уровню инсулина в их крови, что может вызвать судороги, потерю координации и даже смерть.

Во-вторых, шоколад — еще один продукт, который следует исключить из рациона вашей собаки. Он содержит теобромин, химическое вещество, которое для человека может быть безопасным, но для собаки токсичным. Употребление шоколада может вызвать сердечные проблемы, тревожность, рвоту и в крайних случаях — смерть.

Третье запретное блюдо — это продукты, содержащие виноград и изюм. Эти фрукты могут привести к отравлению у собак, вызывая рвоту, диарею, а также проблемы с почками.

Также стоит быть предельно осторожными с остатками еды, включая кости от птицы или рыбы. Они могут привести к застреванию в кишечнике, что может потребовать хирургического вмешательства.

Кроме того, следует избегать соленой и жирной пищи, так как она может вызвать проблемы с сердцем и желудком у собаки.

В заключение, забота о здоровье вашего питомца начинается с осознанного подхода к его питанию. Избегайте продуктов, которые могут быть опасны для него, и всегда консультируйтесь с ветеринаром, если у вас возникнут сомнения относительно безопасности определенной пищи.

Помните, что забота о вашем питомце — это не только проявление любви, но и ответственность за его благополучие и здоровье.