Опытные кошатники поделились лайфхаком, как убрать шерсть с ковра за минуту

Опытные кошатники рассказали, как быстро избавиться от шерсти на ковре

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас есть кошка, вы, скорее всего, знакомы с проблемой шерсти, которая прилипает к ковру.

Фото: Wikipedia by allen watkin is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Чтобы от нее избавиться, обычно приходится пройтись по ковру хорошим пылесосом или жесткой щеткой. Однако есть быстрый и легкий способ очистить ковровое покрытие от шерсти.

Резиновая перчатка с "пупырышками"

Вам понадобится резиновая перчатка с "пупырышками" (можно использовать обычную), с помощью которой у домашних животных вычесывают шерсть. Пройдитесь этой перчаткой (лучше влажной) по всем местам, где видны загрязнения.

Скотч

Также можно воспользоваться еще более простым способом. Возьмите скотч и приклейте его к шерсти на ковре. Затем резко снимите скотч – он удалит шерсть буквально за секунду.

Важно помнить, что эти хитрости помогут избавиться от загрязнения только на поверхности.

Для более глубокой чистки рекомендуется регулярно использовать пылесос.

Как очистить ковёр от шерсти или волос