Если у вас есть кошка, вы, скорее всего, знакомы с проблемой шерсти, которая прилипает к ковру.
Чтобы от нее избавиться, обычно приходится пройтись по ковру хорошим пылесосом или жесткой щеткой. Однако есть быстрый и легкий способ очистить ковровое покрытие от шерсти.
Вам понадобится резиновая перчатка с "пупырышками" (можно использовать обычную), с помощью которой у домашних животных вычесывают шерсть. Пройдитесь этой перчаткой (лучше влажной) по всем местам, где видны загрязнения.
Также можно воспользоваться еще более простым способом. Возьмите скотч и приклейте его к шерсти на ковре. Затем резко снимите скотч – он удалит шерсть буквально за секунду.
Важно помнить, что эти хитрости помогут избавиться от загрязнения только на поверхности.
Для более глубокой чистки рекомендуется регулярно использовать пылесос.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.