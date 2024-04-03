Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ксения Собчак посчитала красивой откровенную фотосессию Моргенштерна*
Как избавиться от растяжек на теле
Правительство РФ ужесточило требования к информации на сайте ЕИС
Глава комитета ТПП Широков: только 30% жильцов пускают к себе газовщиков
Автоэксперт Моржаретто: переход на газ в автомобилях принесёт выгоду только высокому пробегу
Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха
Секрет необычной фамилии Юлии Пересильд
В США заявили, что Америка проигрывает информационную войну России
Дочь Анастасии Волочковой поссорилась с матерью из-за спорной квартиры
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки

1:39
Зоосфера » Кошки

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует несколько причин, по которым кошка может избегать человека. Эти черты сильно не нравятся питомцам.

Ярко выраженные экстраверты

Кошек раздражают чрезмерно активные, нервные, возбужденные люди, которые яростно жестикулируют.
Животное не может понять, почему человек ведет себя так. В присутствии яркого экстраверта кошка становится неврастеником.

Запах

Ароматы духов, цитрусов, чеснока и лука являются настоящим испытанием для чувствительного кошачьего обоняния. Кошки избегают сильно пахнущих хозяев.

Маленькие дети

С этой категорией кошкам особенно сложно. Дети могут обижать животных, тянуть их за хвост, пинать и заставлять делать то, что им не нравится. Питомцам трудно предсказать, какое испытание им уготовил ребенок.

Личное пространство

Кошки ценят свое личное пространство и могут настойчиво защищать его. Особенно раздражают животных гости, которые стремятся погладить или взять на руки питомца.

Равнодушие

Часто кошки проявляют тактильность, стремясь привлечь внимание. Если им не удается это сделать, хозяин рискует попасть в "черный список".

Навязчивое поведение

Кошки также не любят излишнего внимания и ласки 24/7. Некоторые люди могут играть с питомцами целыми днями, не оставляя им времени на отдых. В результате животное добавляет хозяина в свой "черный список" и старается избегать его всячески.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
Уничтожение энергообъектов Харькова — начало наступления ВС РФ Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Пионы будут цвести пышными шапками: вот что важно сделать для этого весной
Последние материалы
Как избавиться от растяжек на теле
Правительство РФ ужесточило требования к информации на сайте ЕИС
Глава комитета ТПП Широков: только 30% жильцов пускают к себе газовщиков
Автоэксперт Моржаретто: переход на газ в автомобилях принесёт выгоду только высокому пробегу
Захарова заявила, что МОК должен провести расследование слов Баха
Секрет необычной фамилии Юлии Пересильд
В США заявили, что Америка проигрывает информационную войну России
Дочь Анастасии Волочковой поссорилась с матерью из-за спорной квартиры
Классический рецепт яичного салата
NR описало неуязвимый русский "Циркон" фразой "огонь в небе и смерть"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников