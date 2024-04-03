Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Фото: Wikipedia by Hisashi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Существует несколько причин, по которым кошка может избегать человека. Эти черты сильно не нравятся питомцам.

Ярко выраженные экстраверты

Кошек раздражают чрезмерно активные, нервные, возбужденные люди, которые яростно жестикулируют.

Животное не может понять, почему человек ведет себя так. В присутствии яркого экстраверта кошка становится неврастеником.

Запах

Ароматы духов, цитрусов, чеснока и лука являются настоящим испытанием для чувствительного кошачьего обоняния. Кошки избегают сильно пахнущих хозяев.

Маленькие дети

С этой категорией кошкам особенно сложно. Дети могут обижать животных, тянуть их за хвост, пинать и заставлять делать то, что им не нравится. Питомцам трудно предсказать, какое испытание им уготовил ребенок.

Личное пространство

Кошки ценят свое личное пространство и могут настойчиво защищать его. Особенно раздражают животных гости, которые стремятся погладить или взять на руки питомца.

Равнодушие

Часто кошки проявляют тактильность, стремясь привлечь внимание. Если им не удается это сделать, хозяин рискует попасть в "черный список".

Навязчивое поведение

Кошки также не любят излишнего внимания и ласки 24/7. Некоторые люди могут играть с питомцами целыми днями, не оставляя им времени на отдых. В результате животное добавляет хозяина в свой "черный список" и старается избегать его всячески.