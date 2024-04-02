Забудьте о вездесущем запахе: с этим наполнителем все неприятные запахи отойдут на задний план

Эксперты назвали наполнитель, который избавит от кошачьего запаха

1:14 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

На сегодняшний момент предлагается обширный выбор наполнителей для кошачьих лотков, отличающихся как по цене, так и по качеству. Поэтому важно обратить внимание на несколько ключевых аспектов для выбора наилучшего варианта.

Фото: openverse.org by artnoose is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Древесный наполнитель хорошо впитывает влагу и устраняет неприятные запахи. Благодаря своему натуральному составу, основанному на опилках хвойных деревьев, считается одним из самых безопасных. Однако следует учитывать, что опилки могут разлетаться, что может привести к распространению их по всему дому.

Силикагелевый наполнитель также эффективно устраняет неприятные запахи и не образует пыли, что делает его удобным в использовании.

Глиняный наполнитель, изготовленный из бентонитовой глины, способен быстро впитывать влагу, образуя комки, которые легко убрать. Его также можно ароматизировать для борьбы с неприятным запахом.

Однако следует помнить, что он хрупкий и может разлетаться, а также его нельзя смывать в унитаз из-за риска засора труб. Кроме того, этот тип наполнителя не рекомендуется для маленьких котят, чтобы избежать случайного проглатывания гранул, что может привести к проблемам с пищеварительной системой или отравлению.