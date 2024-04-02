Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев

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Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев

1:02
Зоосфера » Собаки

У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров. Однако существуют породы собак, которые отличаются незначительным запахом, что делает их привлекательными для хозяев с чувствительным обонянием.

Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Фото: Own work by Lilly M is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Например, у бишона белая кудрявая шерсть, придающая им милый вид. Эти питомцы известны своей гипоаллергенностью и минимальным линьком, что облегчает уход за домом.

Йоркширские терьеры, несмотря на свой маленький размер, обладают большим сердцем и преданностью к хозяевам. Они храбрые и защитнически настроенные, при этом почти не имеют собачьего запаха, что также делает их подходящими для людей с аллергией.

Уипеты, внешне напоминающие борзую, отличаются от них меньшим размером и отсутствием необходимости в особом уходе за их короткой шерстью. Они почти не лают, при этом не имеют характерного запаха собаки, что делает их спокойными и чистоплотными партнерами для дома.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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