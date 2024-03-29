Кошка укажет, что в доме есть негатив: важные признаки в ее поведении

Как ведет себя кошка, чувствуя негативную энергетику в доме?

1:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Представители семейства кошачьих — загадочные создания, способные чувствовать энергетику окружающего пространства.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Предания из древности свидетельствуют о том, что кошки способны ощущать негатив и защищать дом от него. И хоть научно не доказано, что кошки обладают подобными способностями, наблюдения поколений утверждают обратное.

В Египте и Таиланде кошки считались священными животными, способными охранять храмы от негатива. С течением времени эти способности не пропали, и теперь кошки, проживающие в домах, могут сигнализировать о наличии нежелательной энергии. По поверьям, поведение кошек может быть признаком присутствия "нечистого" в доме.

Какие же признаки указывают на негатив в доме? Кошка может долго смотреть в одну точку, обходить одно место, проявлять агрессию к хозяину или отказываться от игр и еды. Если питомец неожиданно уходит из дома, возможно, он пытается унести с собой негатив.

Одинокие женщины могут использовать реакцию своих кошек на новых знакомых как способ проверить их на наличие дурной энергии. Если питомец одобряет человека, это может говорить о его хороших намерениях. Кроме того, кошки способны улучшить сон и помочь снизить кровяное давление у людей.

Все эти наблюдения — лишь опыт наших предков, и каждый решает верить в них или нет.