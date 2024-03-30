Секретная техника: что нужно сделать, чтобы собака возвращалась с прогулки идеально чистой

Март — месяц переменчивой погоды. Снежные скопления на тротуарах и дорогах быстро превращаются в грязевые потоки. В этот период не каждому владельцу собаки нравится выгуливать своего питомца, поскольку чаще всего это заканчивается возвращением домой с грязной собакой.
Тем не менее, есть способы снизить загрязнение и сделать выгул более комфортным. Давайте рассмотрим, как сохранить вашу собаку чистой во время прогулки.
"На рынке существует широкий выбор средств, которые помогают поддерживать чистоту шерсти и лап: влажные салфетки, специальные бальзамы, защитные комбинезоны и обувь", — советует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Водонепроницаемые комбинезоны, дождевики и специальная обувь могут помочь вашей собаке оставаться чистой во время прогулки. Кроме того, комбинезон защитит вашего питомца от сильного ветра в прохладную погоду и поможет ему оставаться сухим.
Обувь также снизит контакт подушечек лап с агрессивными средствами против гололеда, которые часто используются в весенней грязи, сообщает Радио 1.
Если вы знаете, что ваш маршрут проходит через парк без организованных дорожек, попробуйте найти другой путь. Выбирайте скверы и улицы, которые выглядят более чистыми.
Также старайтесь избегать прогулок по дорогам, обильно посыпанным реагентами. Частый контакт с такими поверхностями может вызвать раздражение и даже аллергические реакции у вашей собаки.
Не ограничивайте движение своего питомца на улице, но старайтесь предложить ему альтернативы, особенно если он любит изучать грязь и лужи. Игра с хозяином может стать хорошей альтернативой для вашей собаки и поможет ей не только оставаться чистой, но и избежать переохлаждения.
Не забудьте взять с собой влажные салфетки или специальные средства для ухода за шерстью. Это поможет вам быстро удалить грязь с питомца, не дожидаясь возвращения домой. Также ухаживайте за лапами своего питомца, особенно если они попали в противогололедные средства.
Хотя полностью избежать контакта с грязью на улице может быть сложно, соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать загрязнение и сделает прогулки более приятными для вас и вашего питомца.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.