Из-за чего собаки так сильно привязаны к человеку: заявление ученых

Ученые ответили, чем обусловлена привязанность собаки к человеку

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — верные и преданные спутники человека. Они проявляют удивительную преданность своим владельцам и становятся неотъемлемой частью семьи.

Фото: openverse.org by B@rt is licensed under CC BY-SA 3.0.

Почему же именно собаки испытывают такую сильную привязанность к людям? Сегодня мы рассмотрим мнение экспертов и раскроем суть этого удивительного явления.

Высокий интеллект и эмпатия играют ключевую роль в привязанности собак к людям. Специалисты отмечают, что собаки обладают уникальной способностью эмоционального взаимодействия с человеком. Они могут чувствовать настроение и эмоции хозяев, а также выражать сочувствие и поддержку в трудные моменты.

Еще одна интересная причина привязанности собак к людям связана с генетикой. Ученые выявили наличие определенных генов, таких как GTF21 и GTF21RD1, ответственных за желание собак общаться с людьми, доверие, любовь и привязанность. Замечательно, что у некоторых людей также присутствуют эти гены, что объясняет их особую привязанность к собакам.

Социализация также играет важную роль в формировании привязанности собак к людям. Если щенок с самого раннего возраста находится в окружении людей, получает достаточно внимания, заботы и положительного взаимодействия, то он будет развивать привязанность и доверие к людям.