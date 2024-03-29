3 самые энергичные породы собак: они требуют особого внимания и активности — с ними будет непросто

Секреты выносливости: названы три породы собак, которые требуют большого внимания и активности

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все животные имеют свои уникальные черты характера и темперамента. Некоторые питомцы предпочитают спокойные занятия и размеренный образ жизни.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D. is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Однако существуют породы собак, обладающие высокой энергией, которые могут требовать больше внимания от своих хозяев.

Например, бордер-колли - порода, исторически использовавшаяся в качестве пастушьих собак, отличается выносливостью и активностью. Эти питомцы ценят долгие прогулки и могут стать отличными компаньонами для любителей активного образа жизни.

- порода, исторически использовавшаяся в качестве пастушьих собак, отличается выносливостью и активностью. Эти питомцы ценят долгие прогулки и могут стать отличными компаньонами для любителей активного образа жизни. Бельгийские овчарки также известны своей энергичностью, обусловленной их пастушьим происхождением. Они нуждаются в регулярной физической нагрузке, чтобы избавиться от излишней энергии.

также известны своей энергичностью, обусловленной их пастушьим происхождением. Они нуждаются в регулярной физической нагрузке, чтобы избавиться от излишней энергии. Доберманы также требуют активного участия со стороны своих хозяев и много времени на прогулки. Эти собаки обладают высокой выносливостью и могут без труда бегать длительные периоды.

Важно помнить, что активным животным, которые расходуют много энергии, необходимо соответствующее питание для поддержания их здоровья и энергии.